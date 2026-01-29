農場少東投毒！網紅「姆士捲」爆料黑歷史：17年前冒充警勒索地下錢莊

記者林盈君／宜蘭報導

宜蘭冬山鄉某休閒園區，遭人利用空拍機「投毒」，造成包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物死亡，而涉案王姓男子遭檢方起訴並求處重刑，引發輿論爭議，而王男也被影射是「張美阿嬤農場」創辦人的小兒子，對此，張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）發出聲明，強調從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為，但也坦承「兒子是巨嬰」。網紅「姆士捲」也發文，揭露王男的驚人黑歷史，指出他曾假冒警官、勒索地下錢莊。

宜蘭冬山鄉某休閒園區，遭人利用空拍機「投毒」。（圖／翻攝畫面）

據了解，王男因為不滿員工跳槽，遂利用空拍機投毒到對方農場，包括侏儒山羊、梅花鹿、羊駝等動物，因誤食有毒苜蓿粒暴斃，全案經宜蘭地檢偵結，依《動物保護法》、《刑法》毀損罪將王男起訴，並向法院請求從重量刑。而此消息引發軒然大波，王男也被揭露是「張美阿嬤農場」創辦人么兒，對此，農場也緊急發布聲明，強調從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為，不過最後也承認王男的身分，並無奈指出「兒子是巨嬰」。

宜蘭冬山鄉某休閒園區，遭人利用空拍機「投毒」。（圖／翻攝畫面）

而王男的黑歷史不僅於此，網紅「姆士捲」發文指出，2009年5月間，當時長期失業在家的28歲王男，因迷戀偶像劇《波麗士大人》，竟購買偽造的「維安特勤隊」制服，還用電腦繪圖偽造識別證，假冒「特勤隊機動小隊長」，還配戴手銬及玩具槍，脅持3名地下錢莊人員，逼對方給9萬元贖金，否則就要「栽贓毒品」，所幸王男最終被警方逮捕。

利用空拍機「投毒」的王男，被影射是「張美阿嬤農場」創辦人的小兒子（圖／翻攝自「張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）」臉書）

網紅「姆士捲」也指出，王男過去就前科累累，賭博偽造文書等一樣不缺，他有個很會賺錢、卻也嚴重重男輕女的媽媽，在張美農場聲名大噪之後，寶貝兒子的惡行得到了更多的資源跟掩護，才一路演變到今天這個局面。「姆士捲」表示，王男對待動物的非人道方式，完全把動物當成工具，沒有用處就直接人工銷毀，員工看不下去要離職，卻被他用更惡劣的方式報復，最後他提到，希望宜蘭縣政府能積極處置，協助檢方能給這些無良企業應有的制裁。

回顧整起事件，全案因受害農場員工察覺不明空拍機，悄悄跟隨發現操作者正是王男，報警處理才曝光。現為三星鄉一處農場負責人的王男，因不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉的一處休閒農場，於2023年5、6月，指使汪姓員工將苜蓿粒放在「托福松」農藥中，以砂混合後曝曬並放進飲料空罐。

利用空拍機「投毒」的王男，被影射是「張美阿嬤農場」創辦人的小兒子。（圖／翻攝畫面）

同年6月，分別於12、24、25日這3天的凌晨4點，秘密前往安農溪旁堤防操作空拍機後，於另座農場上空投擲後離去。此舉造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」於2日內陸續暴斃，其他誤食動物也紛紛出現流口水、腹瀉、嘔吐或呼吸急促、口吐白沫等典型中毒症狀，遺體經解剖均驗出「托福松」成分。

利用空拍機「投毒」的王男，被影射是「張美阿嬤農場」創辦人的小兒子。（圖／翻攝畫面）

同月27日，員警到王男園區、住處等相關處所搜索後，當場扣得空拍機、苜蓿粒等證物。並以手機對話紀錄、監視器畫面等證據，讓他坦承犯行。目前案件已偵結，檢方認為王男因員工跳槽心生不滿，3度空拍投毒，再加上投毒的地點是對外開放的娛樂場所，增高了遊客誤食殘毒的風險，犯行已達到《動物保護法》中「情節重大」程度，也未與被害園區和解，故依法起訴，建請法院從重量刑。

【張美阿嬤農場完整聲明】

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：

「張美阿嬤農場」發出聲明與王男切割。（圖／翻攝畫面）

一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

「張美阿嬤農場」發出聲明與王男切割。（圖／翻攝畫面）

二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利。

特此聲明

張美阿嬤農場-月森甯手作工坊 2026.01.28

「張美阿嬤農場」發出聲明與王男切割。（圖／翻攝畫面）

