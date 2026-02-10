農場工人性侵老闆女兒！17歲女遭打暈扔豬圈 「母豬咬斷動脈」失血過多亡

俄羅斯一名男子性侵老闆女兒後，將其扔在豬圈中，導致女子被豬隻攻擊致死。圖／翻攝自《每日星報》

俄羅斯近日發生一起恐怖案件，一名農場工人在性侵老闆的未成年女兒後，將其毆打致昏迷並留在豬圈當中，結果豬隻因聞到血腥味後，就開始發動攻擊，導致她失血過多死亡。最終，這名工人因謀殺、暴力性侵、竊盜罪遭判處23年徒刑。

根據《每日星報（Daily Star）》報導，俄羅斯一名42歲的農場工人齊科夫（Igor Zykov）某天在酒後進入穀倉時，發現老闆的17歲女兒謝維利約娃（Milena Shevelyova）正在餵豬，而他當場毆打了謝維利約娃，並在豬圈性侵她，將她毆打致昏迷後，就把謝維利約娃扔在豬圈當中。

謝維利約娃的父母外出購物時，因聯絡不上女兒，就請謝維利約娃的18歲男友去查看她的情況，結果就在豬圈發現謝維利約娃渾身是血，男友立刻通報救護單位；但當救護人員抵達時，謝維利約娃當場被宣布死亡，齊科夫最終因涉嫌謀殺被捕。

法院指出，謝維利約娃因失血過多而死，她在生前遭到豬隻攻擊，其中一頭母豬咬斷了她的動脈，導致其死亡。法院表示，齊科夫在毆打謝維利約娃後，搶走了她的手機，「將她丟在豬圈裡，任由她流血，豬聞到血腥味後開始攻擊這名女孩」，認為齊科夫明知道動物會進行攻擊，還故意將謝維利約娃留在豬圈。最終，齊科夫因謀殺、暴力性侵、竊盜罪，遭判處23年徒刑。

值得一提的是，齊科夫過去曾謀殺自己的親生兄弟，但在服刑期滿後，是謝維利約娃的父親雇用他給他機會，沒想到齊科夫竟恩將仇報，性侵並殺死老闆的女兒。對此，一名鄰居痛心表示，謝維利約娃是個非常善良、具有同情心的孩子，她總是會幫忙父母。



