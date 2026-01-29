農場投毒案續燒! 張美阿嬤三女兒喊話弟出來面對

社會中心／黃富溢 陳妍霖 莊柏驊 宜蘭報導

宜蘭驚爆駭人聽聞空拍機投毒案，農場負責人王姓男子不滿前員工跳槽，利用空拍機空投劇毒農藥到對方園區，造成動物慘死。但王姓男子始終神隱，他的三姊，也就是張美阿嬤農場的負責人，今天（週四）出面，呼籲弟弟出來面對。而他過去賭博、假冒特勤警察、以及兇殘埋動物的黑歷史也跟著曝光。

「一兩年都沒有聯絡，因為自從切割之後，他(弟弟)應該也是把我當成是對手！」眼眶泛淚，語氣哽咽，她就是張美阿嬤農場的三女兒，也是農場實際負責人，宜蘭爆出空拍機毒殺動物案，震驚全台，三女兒首度出面，控訴弟弟行為，社會輿論壓力，讓她和母親被罵翻。

張美阿嬤三女兒表示，「王先生是我的弟弟，血緣是不能斷，很多他在外面做的事，我也沒辦法控管，現在所有輿論壓力跟傷害都壓在76歲的老人家身上嗎？她每天電話都一直響，那你作何感想？」

要弟弟，出來面對，三女兒還爆料，去年底惹出分家爭議，母親又被弟弟逼著出面。





農場投毒案續燒! 張美阿嬤三女兒爆料母親去年底被弟弟逼著出面澄清（圖／民視新聞）

張美阿嬤曾在去年12月說，「我都有宣布，張美阿嬤的農場這個品牌，兩邊都可以用」。





張美阿嬤被逼著念稿澄清，如今事情鬧得沸沸揚揚，阿嬤的最小兒子''王男''始終神隱，他的黑歷史也被挖出。





農場投毒案續燒! 王男黑歷史被挖出（圖／民視新聞）

身穿維安特勤制服，2009年時，28歲王男失業想報考警察，卻因前科在身，異想天開，買裝備假冒特勤警察，連識別證都寫著維安特勤「機動小隊長」，假冒警察勒索地下錢莊、賭博、偽造文書等前科累累。網紅''姆士捲''在臉書加碼爆料說，王男對待動物非人道方式，看到真的火都上來，完全把動物當工具，沒有用處，直接人工銷毀，員工看不下去要離職，卻被他惡劣報復。





王男被起底，他的農場Google地圖也被網友惡搞，改成「王老先生投毒休閒農場」，倒是他另一家農場，被縣府開罰，還是照常營業。

宜蘭縣農業處專員陳怡華表示，「那有關於它旁邊的樹懶餐廳，因為它違規使用所以我們其實也依照區域計劃法，在去年的時候就已經裁罰了10萬塊，那有關後續的部分，我們還是會積極的再去做稽查」。



樹懶餐廳經理李小姐則指出，「我們都是虛心的受教，對於我們需要改善的部分，我們也都在逐漸的修正，在送件當中」。

王男前科累累，如今又犯法，還把一家人拖下水，留下的爛攤子，也讓張美阿嬤相關的農場形象重創。

