農場活春宮！保育類藍腹鷴「硬上」母雞 全網笑歪：有夠急

被譽為「台灣三大美雞」的藍腹鷴，是珍貴稀有的二級保育類，生活於中低海拔。嘉義縣中埔鄉築夢森居環境教育中心近日分享珍貴一幕，一隻藍腹鷴疑似把他們飼養的母雞誤以為是同種雌鳥，直接騎上去想交配，影片曝光後引發熱議。

築夢森居在臉書粉專發文表示，近年來保育觀念抬頭，大家越來越重視自然生態，「連二級珍貴稀有保育的藍腹鷴都來欺負我們家的雞囉！希望以後到處都能看到牠的蹤跡」；從影片可以發現，藍腹鷴不斷騎到他們的母雞身上，似乎是想交配生蛋，即使母雞不斷閃躲逃避，最後還是藍腹鷴騎到身上。

對此，許多網友紛紛回應，「同種公雞沒來救」、「這被性侵應該申請國賠」、「哇…產下新品種，『藍腹肌』」、「雖然不同種，但是電影說的，生命會替自己找到出路」、「哇…野雞欺負家雞，生下來不就變成雜雞」、「放任雞小姐跨越種族亂談戀愛」、「太可惡了！怎麼可以硬來呢？」、「哎呦喂呀！前所未聞，眼見為憑」、「跟我一樣急」、「會生出漂亮的小雞嗎？」、「真的急了」。

根據台北市立動物園官網說明，藍腹鷴是台灣特有種的大型雉雞，雄鳥全身大部分為藍黑色而帶有紫藍色金屬光澤，頭部呈暗藍黑色，有白色羽冠，背部白色，肩羽紫紅褐色，雌鳥全身紅棕色，散布黃褐色箭頭狀斑紋，雄鳥求偶時會不停點頭、側身展示背上炫麗的羽毛；藍腹鷴生活在中、低海拔的闊葉樹或混生林中，常於清晨或黃昏時出現在林道上或林下開闊處覓食，生性隱密、警覺性高，常悄然無聲地活動。

