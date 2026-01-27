農場空投毒餌 殺牲求重刑

宜蘭某農場王姓負責人因不滿前員工離職後跳巢，多次操控空拍機將摻有劇毒農藥的飼料空投至對方園區，導致梅花鹿、羊駝及山羊等動物慘死。檢方建請法院從重量刑。（記者林坤瑋攝）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭某農場王姓負責人不滿徐姓前員工離職跳槽，涉嫌以空拍機將毒飼料空投至對方園區，導致動物慘死。檢方依違反《動物保護法》等起訴，請求從重量刑。

王男是宜蘭縣三星鄉某農場負責人，因不滿前員工徐男離職後到冬山鄉另間農場擔任要職與他競爭，竟指示不知情員工將苜蓿粒與劇毒農藥「托福松」混合，並加入水及沙子曝曬乾燥。

王男取得毒苜蓿粒飼料後，於民國一一二年六月六月十二、二十四、二十五日三度駕車至安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛至徐男的工作農場上方，以機身上下搖晃方式將裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒撒落於園區內，造成侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」誤食後陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀，於六月十九、二十日先後死亡。園內另有多隻動物亦出現不適症狀。。

廣告 廣告

案發當時，有人發現農場上方出現不明空拍機盤旋，察覺有異後尾隨追查，發現操控者為王男，隨即報警處理。警方之後持搜索票，在王男住處及車輛搜出相關證據。

王男在接受調查初期否認犯行，辯稱操作空拍機只是為了「看看他們有什麼建設可以模仿」，並謊稱有毒飼料是要毒殺自己農場的老鼠；但經相關解剖檢驗等證據，王男最後坦承犯行。