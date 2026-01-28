農場負責人不爽員工跳槽！竟然三度「空拍機投毒」害死對手羊駝、梅花鹿亡

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人，因不滿徐姓前員工離職後跳槽至冬山鄉另一間休閒農場成為競爭對手，萌生毒殺動物的報復念頭。王男指示不知情員工購買苜蓿粒，並與劇毒農藥「托福松」混合製成有毒餌料。

2023年6月間，王男三度駕車至安農溪旁堤防道路，操控空拍機飛至對方農場上空，將毒餌空投至園區內。這起全台首宗空拍機投毒案造成侏儒山羊、梅花鹿及羊駝共三隻動物誤食毒餌後中毒暴斃。案發時有人發現農場出現不明空拍機盤旋，尾隨追查後撞見操控者正是王男。

警方隨即展開調查，持搜索票在王男住處及車輛內搜出犯案用空拍機、遙控器及殘餘毒餌。獸醫團隊對死亡動物進行解剖，確認體內含有托福松劇毒成分。

宜蘭地檢署27日偵結，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男。檢方痛批，王男身為農場經營者，僅因商業競爭便對無辜動物下毒手，且農場為公開娛樂場所，潑灑毒餌極可能導致遊客誤觸或誤食，手段惡劣且毫無悔意，建請法院從重量刑。

受害的星夢森林劇場27日發出聲明表示，2023年夏天園區遭受令人痛心的非法傷害，多位可愛的小生命中毒受創，甚至有動物在醫護人員全力急救後仍遺憾離世。對每一位把動物當成家人的夥伴來說，這是心碎且不可饒恕的悲劇。

星夢森林劇場強調，雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書是對無辜生命的交代。他們始終深信，經營動物場域不僅是商業活動，更是對生命的承諾與責任。同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律紅線，更不應讓無辜動物淪為競爭下的犧牲品。

為加強園區安全，星夢森林劇場案發後已與新光保全合作，全面升級安保監控與照護措施，用最嚴謹的防線守護每一位動物。他們希望此次事件能喚起社會對生命價值的重視，共同支持健康、安全且良性的動物產業環境。目前案件已進入法院審理程序，星夢將持續配合訴訟，為逝去的動物討回公道。

