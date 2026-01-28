農場負責人空拍機毒殺對手動物 張美阿嬤農場發聲明：個人行為已終止合作

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

宜蘭縣三星鄉某農場前員工王姓男子，疑似因不滿農場員工跳槽至冬山鄉另一家業者，竟多次利用空拍機投放摻有劇毒農藥「托福松」的飼料到對方農場，造成園區內侏儒山羊、梅花鹿及羊駝誤食慘死。對此，遭影射的張美阿嬤農場、樹懶餐廳（萌寵農場），共同發出聲明澄清，投毒事件是王男的個人行為。

張美阿嬤農場於今日發出聲明澄清，強調投毒為曾短暫參與農場事務的王姓男子個人行為。（圖／翻攝星夢森林劇場臉書）

起訴書指出，王男為三星鄉一處農場負責人，因不滿員工跳槽，3度使用空拍機投毒，導致農場內3隻動物死亡、10餘隻動物中毒。宜蘭地檢署依違反《動物保護法》、《刑法》毀損罪起訴王男，並建請法院從重量刑。消息一出，有網友揭露投毒的王男是張美阿嬤的兒子，且是樹懶餐廳的負責人，出事後改由其他人掛名。

對此，張美阿嬤農場於今（28）日發出聲明澄清，強調農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物，是曾短暫參與農場事務的王姓男子個人行為，目前已終止與王男的一切合作，該王姓男子事後另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬他個人行為。張美阿嬤農場也懇請媒體與社會大眾勿將王男之個人行為與張美阿嬤農場產生不當連結，如後續仍有不實報導或言論，將依法主張權利 。

另一間被影射的「樹懶餐廳」也發聲明澄清，指餐廳負責人自始至終都是王女士，投毒事件與餐廳無關，並強調網路上對樹懶餐廳的惡意不實指控，已侵害名稱及商譽，將保留法律追訴的權利。

