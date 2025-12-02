農場驚見活春宮！台灣特有種「非禮」母雞 獵奇畫面曝網看傻

生活中心／游舒婷報導

農場裡驚見活春宮？有嘉義縣的生態農場業者拍到獵奇畫面，台灣特有種「藍腹鷴」把母雞認成同類雌鳥，竟當場「非禮」母雞，奇特畫面讓網友們全都看傻了。

藍腹鷴非禮母雞。（圖／取自築夢森居臉書）

嘉義縣中埔鄉的生態農場「築夢森居環境教育中心」近日發布一段影片，小編發文表示，近幾年來，因為保育的觀念抬頭，大家越來越重視自然生態，連二級珍貴稀有保育的「藍腹鷴」都現蹤農場，甚至欺負母雞，小編開玩笑表示「希望以後到處都能看到他的蹤跡」。

畫面中可以看到，藍腹鷴看到母雞以為是自己的同類，竟然不停地做出想要交配的動作，母雞明顯拒絕、不斷躲避，離奇畫面引起網友熱議。

網友們看到這幕「農場活春宮」，紛紛留言表示「不同物種交配起來，不知道是什麼雞，肉質鮮嫩與否」、「這個會不會生出鳯凰」、「這算改良嗎」、「搞錯對象了吧」、「這樣能生出下一代嗎？」

根據農業知識入口網介紹，藍腹鷴是台灣特有種、第二級珍貴稀有保育類，棲息於山丘300公尺至中山海拔高度2300公尺以下闊葉樹林內底層叢藪中，也在次生林和造林地出現，通常起霧、多雲和下小雨的時刻最容易見到。



