農夫保險公開賽》長青樹從頭贏到尾 賈斯汀羅斯生涯13冠

現年45歲的賈斯汀羅斯在PGA巡迴賽可說是長青樹，如今他又在農夫保險公開賽創下一項新紀錄，那就是以低於標準23桿的265總桿，改寫了「老虎」伍茲於1999年所創的22桿賽會紀錄，2日最終以7桿優勢奪下生涯第13座冠軍獎盃。

賈斯汀羅斯在第一回合就狂抓10鳥，繳出全場最低62桿，緊接著從首日領先1桿，然後逐漸擴大優勢，直至最終回合開桿前已領先6桿，建立起無人能撼動的巨大差距，同時也是繼1955年伯爾特之後，71年來首位在托里松賽道從頭到尾贏得比賽的選手。

憑藉此冠以及172.8萬美元獎金的加持，賈斯汀羅斯的世界排名也將回升至第3，過往只有維傑辛在2008年9月達到這一排名時比他年長。「這一周都像是在創造紀錄，」羅斯在受訪時表示，「我知道自己遙遙領先，所以為了維護個人榮譽而戰。」

羅斯從美國公開賽冠軍到奧運金牌，再到7次萊德盃參賽，且曾在2019年托里松林球場奪冠，如今在美巡賽獲得13個冠軍頭銜。儘管他已取得如此輝煌的成就，但他始終沒有停止努力，力求保持在高爾夫精英行列，「我仍然相信前方還有美好的事物在等著我！」羅斯說。

台灣選手俞俊安打完前兩回合低於標準2桿，沒能跨過晉級線，開季連續兩場賽事皆遭到淘汰，倘若加上去年賽季的話，已連續4場出局，似乎尚未找回手感。