農夫保險放寬承保限量 但擬漲保費6.99%
農夫保險集團（Farmers Insurance Group）放寬公司接受加州房屋保險的數量，但也在向監管單位尋求提高保費。
聖荷西信使報報導，加州第二大房屋保險公司「農夫保險集團」日前宣布將取消在加州新增房屋保險每月9500份保單的上限，同時向州政府申請將房屋保險費率平均提高6.99%。
這是大型保險公司為響應保險業要求的監管改革而撤出加州市場所引致的最新措施。儘管監管機構表示，這些改革將緩解加州的保險危機，但消費者權益倡導者認為，這些改革對最有可能失去保險保障的人來說作用甚微。
2023年農夫保險公司對新增房屋保險保單數量設定了上限，最初為每月7500份。同年，州農（State Farm）和全州（Allstate）暫停在加州所有地區承保新的房屋保險。保險公司表示，加州的監管單位人為地壓低了保費，在火災頻繁、建築成本不斷上漲的情況下，招攬新客戶變得難以為繼。
去年年底加州保險廳開始逐步實施新規，讓保險公司更容易提高保費。州農和全州表示，他們很快就會承保更多保單。包括Mercury、USAA和CSAA在內的其他保險公司也承諾擴大承保範圍。
這些被稱為「永續保險策略」的改革允許保險公司根據日益嚴重的氣候變遷威脅來提高保費，並將更多高風險房屋的保險成本轉嫁給客戶。
作為交換，保險公司預計將在州內火災高發地區承保更多保單。過去十年間，保險公司已終止了數十萬戶房主在這些地區的保險。此舉旨在幫助房主擺脫「公平計畫」（FAIR Plan）的束縛。該計畫是州內一項費用高昂的高風險保險項目，在過去兩年中投保數目幾乎翻了一倍，目前已涵蓋約62.5萬份房屋保單。
然而，消費者權益倡導者表示，這些改革將導致保費持續飆升，他們對保險公司是否真的會在火災高風險社區承保更多保單深表懷疑。
