農夫田裡找鐵鎚反挖出千年寶藏 獲國家認證！天價回饋曝光

英國一名農夫與朋友在田裡找到一些古錢幣和湯匙，後來有專業團隊調查，才發現有大批古物，他最終拿到約175萬英鎊（約新台幣7500萬元），以今日幣值估算，約新台幣2億元。（示意圖非當事人／Pixabay）

被幸運女神欽點的人！英國薩福克郡霍克森村有一處農場的主人沃特林（Peter Whatling），因在田裡遺失鐵鎚，請好友勞斯（Eric Lawes）使用金屬探測器幫忙尋找，意外找到一整箱古羅馬時期的珍寶；而沃特林因此拿到約175萬英鎊（約新台幣7500萬元），以今日幣值估算，約新台幣2億元。最後這批珍寶就是聞名世界的「霍克森寶藏」（Hoxne Hoard），也被展示在英國的博物館內。

根據國外網站「IFLScience」報導，這個幸運的故事發生於1992年11月，沃特林在薩福克郡霍克森村有一處農場，某次工作後不小心將一把鐵鎚遺失在田野間。沃特林找來身為業餘金屬探測愛好者的退休園丁好友勞斯幫忙找鐵鎚。沒想到，勞斯用金屬探測器尋到一箱古羅馬時期的錢幣與湯匙。

兩人沒有把這些古物拿去轉賣，而是通報警方與考古單位，更讓專業團隊到農場裡調查。之後考古人員發現這批古物規模驚人，共含15233枚錢幣、銀器、黃金珠寶和很多湯匙，還有一些盥洗工具；而多虧沃特林與勞斯的重要決定，才讓考古人員能完整記錄每件古物出土位置。

英國政府相關單位後來將這批文物放到博物館內展示。（圖／翻攝自網站iflscience）

這批寶藏在當時的市場估價高達175萬英鎊，若折合現今通膨與購買力，價值已飆升至約470萬英鎊（約合新台幣2億元）。報導中進一步說明，這些古物其學術重要性位居全球西元2世紀至7世紀珍貴金屬窖藏的前五名；考古專家指出，該木箱內部設有分層格線，並以稻草和織物包裹保護，顯示出當時的人是有意識且極其細心地安置這批財產。

據錢幣鑄造年代推測，這批寶藏約在西元5世紀初被埋入土中，當時正值羅馬帝國統治英國末期的動盪時刻。雖然物主的身份已不可考，但專家推測埋藏的原因可能與當時混亂的局勢有關，或許是為了躲避戰亂盜匪，又或是因為當時社會經濟網絡崩潰，導致這批屬於社會精英層級的資產被緊急藏匿，最終因原主未能返回取回而留存至今。

到了1993年這批古物也被正式鑑定為「國有寶藏」，依照當時英國法令，這批珍寶歸屬王室所有，並按市場價格轉售給博物館，所得獎金則由發現者勞斯與農場主沃特林平分。這場原本只是為了找尋遺失鐵鎚的意外搜索，最終竟讓兩人獲得了175萬英鎊（約新台幣7500萬元）的巨額回饋，更成為一段傳奇尋寶故事。

