農夫耕田挖到寶！ 1100年前黃金文物出土 銘文霸氣喊：國王下令製造我

〔編譯陳成良／綜合報導〕一件在田野中沉睡數百年的黃金寶物，竟揭示了英格蘭歷史上最傳奇君王的故事。據科普網站《Live Science》報導，這件名為「阿佛列寶石」(The Alfred Jewel)的稀世珍寶，距今已有1100年歷史，其邊緣刻著一句霸氣十足的古英語銘文：「阿佛列下令製造我」，直接證實其與英格蘭「第一位國王」阿佛列大帝(Alfred the Great)的密切關聯。

這件文物最早於1693年由一名農夫在英格蘭西南部的薩默塞特郡(Somerset)耕田時意外發現。寶石長約6.2公分、寬3.1公分，採用精湛的掐絲琺瑯工藝，將彩色琺瑯膏填入黃金分隔的精細格子中，並覆蓋上一塊淚滴狀的水晶。

最令人驚嘆的是環繞在寶石金框邊緣的古英語銘文：「AELFRED MEC HEHT GEWYRCAN」，意即*阿佛列下令製造我」(Alfred ordered me to be made)。這句話將這件工藝品直接連結到9世紀抵抗維京人入侵、被視為英格蘭第一位國王的阿佛列大帝。

奢華的「閱讀神器」 底部藏龍口插槽

如此貴重的寶物究竟作何用途？專家分析，它極有可能是一根「閱讀指針」(aestel)的裝飾握柄。阿佛列大帝不僅是軍事天才，也是一位博學的君主，致力於將拉丁文宗教經典翻譯成古英語。據牛津大學阿什莫林博物館(Ashmolean Museum)記載，阿佛列曾將這些珍貴手稿分送給各地主教，並隨書附贈一根昂貴的閱讀指針，用以輔助閱讀並標示行間位置。

專家在寶石底部發現了一個類似龍或蛇張口形狀的插槽，推測這裡原本連接著象牙或木製的細長指針，但已隨時間腐朽消失，僅留下這顆華麗的「龍頭」。

發現地藏玄機 曾是國王避難所

寶石的出土地點也充滿歷史意義。它發現於阿瑟爾尼修道院(Athelney Abbey)附近，該處原本是一座小型防禦工事。史料記載，阿佛列大帝在西元878年發動反擊擊敗丹麥維京人之前，曾在此處躲藏數月。隨後他在此建立修道院，這件寶石很可能就是當時留下的皇室贈禮，如今被視為英國最重要的皇室遺物之一。

