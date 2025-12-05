農工科技大縣吸引多那之集團進駐做公益 甜甜暖心卡認購予需要民眾一份溫飽 - https://www.watchmedia01.com

嘉義縣翻轉為「農工科技大縣」，吸引知名品牌「多那之集團」進駐，貴賓雲集的參與公益開幕儀式。（圖/記者陳惲朋攝）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義縣因著翁章梁縣長主政後，帶領團隊致力翻轉作為，將前任縣長「勞苦窮」的嘉義，積極推向「農工大縣」，甚至躍昇為充滿商機、新創與就業機會的「農工科技大縣」。無限的商機，已吸引各大品牌進駐或即將進駐開展商機，知名品牌「多那之集團」朴子祥和門市經試營運後，今（5）日上午正式舉行開幕儀式，同時舉辦「甜甜暖心加一起」公益活動，推出「甜甜暖心卡」認購機制，引發地方鄉親踴躍響應，截至今天已累積超過 300 份愛心認購，將協助需要的民眾一份溫飽。

「多那之集團」朴子祥和門市位於縣政特區的祥和二路西端。行政院顧問何嘉恒、東石鄉長林俊雄、朴子市長吳品叡、六腳鄉長黃鉦凱、衛福部朴子醫院院長曹承榮、天主教會嘉義教區安仁家園院長謝孟潔及八野爺創辦人吳品諭、瑞憶科技陳柏諺董事長賢伉儷及鉑東科技公司陳昭宏董事長等到場共襄盛舉開幕儀式的公益活動，場面熱鬧而溫馨。

「甜甜暖心卡」支持在地、關懷弱勢公益活動，由返鄉青年組成的多那之門市團隊發起，期望透過暖心卡方式，讓民眾有機會以「50元」銅板價購卡，其中25元由店家加碼吸收，推動「你一半、我一半」的公益模式。多那之集團表示，民眾購買暖心卡後，掛於店內的「甜甜樹」上，由有需求的鄉親至店內自由領取，可兌換麵包及飲品一份，象徵社區互助、共享溫暖。

今天的開幕儀式，門市同時推出多項優惠商品，也同步開放暖心卡義賣，吸引許多民眾到場，短短時間內認購數量已突破300份，顯示地方對公益行動高度支持，也反映出社區間緊密的互助精神；多那之集團希望這樣的方式能讓更多人感受到溫暖，不僅吃得飽，也能知道社會上有人在關心他們。

多那之集團指出，集團近年積極推動社會公益，包含不定期的物資捐贈、關懷活動，也曾舉辦「小小多那之・甜甜暖心」計畫，邀請安仁之家孩童到店體驗小店長，落實從企業到下一代的公益教育。此次暖心行動希望能吸引更多企業與民眾共同參與，使善意持續在地方蔓延。

