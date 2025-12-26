農廢竹材化為烏金 桃園復興食農推「碳竹積」實踐循環經濟

復興食農團隊參與青年局舉辦「歡迎來到風土俱樂部」永續計畫成果。





桃園市政府青年事務局長期推動在地永續發展，鼓勵青年投入地方行動。今年入選「114年青年投入永續發展行動計畫」領航組的「復興食農」團隊，在青年局的輔導陪伴下，成功開發出具在地特色的竹炭商品‒「碳竹積」。團隊賦予汰舊老竹、修枝的竹材及邊角料等農業廢棄物新生命，透過炭化技術轉化為地方「烏金」，此外，結合在地社區與校園共同推廣循環經濟與減碳教育，不僅落實帶動地方產業升級的責任，更具體展現青年深耕原鄉部落、實踐循環經濟的亮眼成果。

青年局局長侯佳齡表示，青年局鼓勵青年投入地方創生，成立中壢一號地方創生主題基地，舉辦主題市集及策展活動，共同行銷復興食農等團隊產品，本年率團隊至馬祖及南投進行跨域交流，並透過「青年投入永續發展行動計畫」給予行動獎勵金，協助青年以創新思維重新定義在地資源，經由業師輔導，讓團隊不僅解決資材閒置問題，更將原本的環境挑戰問題轉化為具永續經營模式的綠色商機，透過開發竹炭商品，不僅將過往成果深化延續，更為返鄉青年與在地農民創造新型態的經濟價值。

與三民國小合作辦理農業廢棄物再利用課程-堆肥箱認識及功能介紹。

復興食農團隊成員袁淑玲表示，竹子是復興區極為重要的在地資源，過去多以食用或編織用品為主，今年在青年局的補助資源支持下，團隊研發出竹炭商品‒「碳竹積」，將「不要的竹材」轉化為「有用的資源」。團隊實際走進在地社區與校園，與三民國小及三民社區合作辦理農業廢棄物再利用課程，累計吸引181人次參與，參與學生更在課後分享，原來每樣物品都有它可以發揮的地方，第一次瞭解到利用創意也能將廢棄垃圾變成黃金。此外，團隊也在華勛、新勢及福安國小等3處設置示範堆肥箱場域，邀請師生與居民親手操作，讓循環農業落實在日常生活中。未來也將持續優化製作方式，並規劃建立減碳成效資料，讓循環農業成為復興區看得見、學得會的生活實踐。

復興食農以在地議題出發，逐步發展出可持續性的行動模式，正是「青年投入永續發展行動計畫」所期待的實踐成果。計畫推動至今，已陪伴超過110組青年團隊於桃園各區深耕發展，累計辦理逾130場地方創生及永續相關行動，協助青年將想法轉化為具體行動。為持續鼓勵更多青年投入永續行動，「桃園市115年青年投入永續發展行動計畫」自即日起即可申請，申請期限至115年1月30日（五）17時止。歡迎有志青年組隊至「台地桃園社造資訊整合網」（網址：https://reurl.cc/v0aO7l）註冊並上傳提案文件。如有任何問題，歡迎洽詢專案小組03-4660512或上桃園市政府青年事務局官網（網址：https://youth.tycg.gov.tw/）查詢更多資訊。

桃園復興在地竹炭商品-「炭竹積」商品展示及介紹。

