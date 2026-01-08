農忙有幫手 高市府農業局推動銀髮人才投入小番茄採收包裝

為因應農業季節性人力短缺，高市府農業局攜手美濃區農會及高雄市銀髮人才服務據點，今(八)日於美濃地區辦理職場觀摩體驗，以「紅寶石小番茄‧採果包裝工作輕體驗」為主題，邀請銀髮族走入農場，實際體驗小番茄採收與包裝等農務工作，透過實作與現場說明，協助參與者了解農務工作型態與節奏，作為投入農務工作的初步認識。(見圖)

該活動規劃以「做中學、輕體驗」為核心，由農場主人介紹美濃小番茄產業特色並安排田間採果及包裝作業觀摩，說明實際作業流程與安全注意事項，同時進行小番茄包裝作業徵工條件說明；活動中安排適合銀髮族實際參與的採果與包裝工項，讓參與者在友善、無壓力的體驗過程中，感受農務工作型態。這次活動共計二十位參與者，後續皆有意願實際到美濃投入小番茄包裝作業，現場互動熱絡，不少銀髮族表示，透過這次體驗，對農務工作的實際樣貌有更清楚的認識，也有助於評估自身投入的可能性。

農業局姚志旺局長親臨活動現場與銀髮族朋友及農民交流互動，實地了解小番茄採收與包裝作業情形及銀髮族參與農務工作的實際感受。姚局長強調，面對農業缺工挑戰，農業局將持續與銀髮人才服務據點合作，期望透過友善工作設計、結合實地觀摩體驗方式，降低無農務經驗者投入的陌生感，促進五十五歲以上或退休後有再就業意願者銜接農務工作，亦歡迎民眾向銀髮人才服務據點主動洽詢，期望能夠逐步建立可複製、可擴散的農務人力媒合模式，擴展農業人力來源，促進農業永續與地方共好。