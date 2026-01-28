農忙農機濕泥污染道路 違者最高罰6千元

（中央社記者盧太城台東縣28日電）1期稻和農作物耕種，進入整地季節，經常可見大型農機夾帶田裡的泥土污染道路，台東縣警察局呼籲農民清除泥濘再上路，違者最高可罰6000元以下罰鍰。

台東目前進入農忙季節，1期稻、生薑、鳳梨栽種都進入了整地階段，田間都是大型機具在翻土和開挖；有許多大型機具離開田裡後，將泥土帶到道路上，影響交通安全，台東縣警察局接獲多起通報。

台東縣警察局關山分局第4組組長張珈源今天告訴中央社記者，許多農機或卡車從田間駛出時，輪胎與車體常附著大量濕滑泥塊。這些泥土一旦在行進間掉落於柏油路面，將瞬間形成一片危險的「滑溜區」，嚴重影響後方機車、自行車甚至汽車的煞車與操控穩定性，極易導致打滑摔車的交通事故。

他表示，此行為已違反「道路交通管理處罰條例」第30條規定。條文表示，車輛裝載砂石、土石、泥濘等物，若有滲漏、飛散、脫落、掉落等情形，足以污染道路或危及行車安全，駕駛人將可處以新台幣1200元以上、6000元以下的罰鍰。

他強調，這不僅是取締，更是為了預防可能發生的嚴重傷亡。警方將加強農忙時段重點路段巡邏，若發現路面有泥濘污染，將溯源追查並依法舉發。

台東縣警察局關山分局表示，為從源頭防範，關山分局提出簡單有效的安全步驟：「一停、二清、三慢行」。農用車輛在駛離田區、進入一般道路前，應先停車，利用簡易工具 （如刮板、木棍）清除輪胎與車體底部的大型泥塊，待主要泥濘脫落後再緩慢駛上道路，以避免大量泥土一次性震落。

此外，為解決農機具或運輸車輛需臨停於路邊進行裝卸、維修或短暫休息時所產生的安全風險，關山警察分局推出便民服務。即日起至農忙期間，分局轄下各分駐 （派出）所均免費提供「三角錐」出借。農友或駕駛人只需前往登記，即可借用三角錐，於臨停車輛後方適當距離擺放，大幅提升警示效果，提醒往來車輛提前減速避讓，保護自身與他人的安全。（編輯：李亨山）1150128