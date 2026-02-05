農改場小果番茄競賽 優勝出爐

獲得冠軍的小果番茄。（台南區農改場提供）

記者黃文記∕新化報導

農業部台南區農業改良場辦理「二０二六健康優質設施小果番茄競賽」，評選出冠軍王俊猛，亞軍邱建成、吳忠恩，季軍林明璋、林佳民、周嘉鴻，期望透過競賽，遴選出安全、風味兼具的小果番茄，讓消費者更容易買到好吃又安心的產品。

台南農改場表示，小果番茄產業要在市場上建立穩定口碑，關鍵不只有甜度，更在安全、外觀一致性與整體風味表現。透過競賽建立公開透明的評鑑制度與品質標準，不僅引導農民精進栽培與田間管理，並落實可溯源、可驗證的產銷流程，讓安全與風味成為產業共同遵循標竿，提升品牌價值與消費信任。

二０二六健康優質設施小果番茄競賽，今年共有九十位來自桃園市、台中市、彰化縣及雲嘉南地區的果農，不畏颱風與高溫等環境考驗報名參加競賽。為確保果品安全與參賽規範，台南區農改場於一月二十六至二十七日派員至果園查核參賽者身分與用藥紀錄，並進行田間衛生審查，同時取樣送農藥所辦理農藥殘留檢測，超標者淘汰，無檢出者評鑑總分加二分以資鼓勵。

競賽結果揭曉，冠軍由王俊猛奪得；亞軍為邱建成、吳忠恩；季軍為林明璋、林佳民、周嘉鴻，另錄取十名佳作。今年度新增「輔導單位績優獎」，以獎勵農民團體投入輔導小果番茄產業發展，由太保市農會獲獎。