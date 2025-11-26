農改場新品種風味大挑戰！ 洋香瓜甜中帶酸、苦瓜「微糖」
〔記者吳俊鋒／台南報導〕各界歡迎的台南區農業改良場與畜產試驗所聯合開放日，將於本週六熱鬧登場，新品種的研發最受矚目，如果肉像是滴了檸檬汁的洋香瓜，甜中帶酸，吃起來有初戀般的感覺，顛覆傳統的特殊風味，令人印象深刻，仍未正式命名，活動期間將會展出，讓民眾先睹為快。
檸檬洋香瓜為深綠外皮，若栽種、管理得宜，會有細碎網紋，等於是高品質的挑選依據，屬於白色果肉，相當細緻，糖分測試最高可達17度，吃起來又會有酸味，暫名酸甜瓜，去油解膩，適合大餐之後享用。
另外，還有命名「翠妞」的甜瓜，內外都是綠色的，沖洗之後，不僅果肉，連果皮也都可以一起吃。
現場也展出如同微糖程度的白玉苦瓜，吃得到甘甜味，以古早味冰飲為名，叫做「雪淇」，頗有意思，是因應氣候變遷所開發的抗逆境新品種，可提早採收，果形完整，產量穩定，單顆均重可達700公克，明年才正式上市，一樣在開放日率先亮相。
活動將於29日上午揭幕，鄰近的兩大場域同步開放，攜手台灣種苗改進協會共同舉辦，結合科普展示、成果推廣、新品發表，加上寓教於樂的闖關遊戲、體驗課程，邀請民眾攜家帶眷來參加，一起探索農業與畜牧的多元魅力。
畜試所成果展區匯集百大青農、創新育成中心、技術移轉業者等，超過70個攤位，展售優質的特色產品，民眾可漫步牧草地，享受田野風情，舞台區上則安排精彩表演，並規劃有獎問答，炒熱氣氛。
今年也展出畜牧淨零研究成果，以及養牛、養鵝循環示範場域推動情形，且安排機具示範，由專人講解剪草、集草與牧草包製程，現場還有6場蛋品主題食農教育活動，邀請親子參加蛋雞大解密與蛋仔彩繪DIY。
改良場今年則邀集北、中、南、東四大區域共16處加值打樣中心，展示各地技術成果與品牌輔導效益，並設有「立體九宮格拼圖積木互動區」，以遊戲方式體驗農產創新魅力，增添趣味。
活動當天將安排5場創意農業體驗，包含多肉盆栽、種子手抄紙、文旦枝條、玉米檸檬飲等，都採現場報名，名額有限，歡迎親子們參加，同時也會匯集16位初級加工場與在地農友，提供新鮮、可溯源的國產農產品，邀請民眾以實際行動支持在地農業。
開放日也將一併舉辦種苗節活動，今年的「葫蘆科主題展示區」集結多樣蔬菜，打造繽紛景觀，開幕典禮，則頒發雲嘉南地區全國10大績優、優良產銷班與種苗有功人員，以表彰其傑出貢獻。
更多自由時報報導
身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光
時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地
國道七號用地費暴增逾百億 預計2026年6月開工
運動部》葉元之突問「該如何對付大谷翔平？」李洋尷尬：有運科...
其他人也在看
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 1 天前
中山醫大世界愛滋病日活動 羅一鈞：HIV感染數今年可望低於900例
為打破HIV的迷思與標籤、提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫大25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，衛福部疾管署署長羅一鈞出席活動，並表示，今年台灣新增HIV感染人數，可望低於900例中廣新聞網 ・ 19 小時前
中科HAPPY RUN！千名跑者齊聚園區跑出健康活力！
（記者石耀宇／綜合報導）2025「中科盃路跑活動—中科Happy Run」11/15於科技與自然並存的中部科學 […]引新聞 ・ 1 天前
Mazda參加東京六本木新城聖誕市集，MX-5化身聖誕裝置供拍照打卡
2025六本木聖誕已在11/4點燈，400公尺燈海大道讓六本木化身銀白世界，而六本木新城聖誕市集也於日前11/22展開，今年Mazda參加並展出MX-5，同時打造舞台供民眾拍照打卡。11/4～12/25的東京聖誕活動六本木新城欅坂照明已點燈，超過90萬顆、長達400公尺的燈海讓六本木變成雪與藍浪漫世界，除了浪漫燈海大道，今年第19屆的六本木新城聖誕市集2025也在11/22展出(11/22～12/25)，聖誕市集除有十間店家帶來熱紅酒、香腸等道地德國美食外，身為贊助商之一的Mazda也加入展出，由於今年聖誕市集主題為「我們跳恰恰舞吧」，因此Mazda則於是現場展出MX-5呼應主題，同時也打造聖誕裝置舞台供參觀民眾拍照打卡，期間有去東京六本木的可以去參觀感受聖誕歡樂氣氛。東京六本木新城欅坂照明日期為11/4~12/25。六本木新城聖誕市集2025也於11/22展出(11/22～12/25)。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
凱道公益路跑投入社會救助! "黃阿瑪"化身反詐吉祥物
民視新聞／綜合報導知名寵物貓咪黃阿瑪與台北市不動產公會，邀請刑事警察局共同參與公益路跑活動，周日從總統府前凱達格蘭大道盛大開跑，寵物貓咪黃阿瑪也擔任反詐吉祥物，手持反詐宣導牌，一同防詐。這一次公益路跑活動，多半是年輕族群及親子報名參加，活動除了將路跑報名費投入社會救助、長者照護與弱勢關懷公益使用，現在詐騙百百種，也能提醒大家得留心千變萬化的詐騙手法。原文出處：凱道公益路跑投入社會救助！ 「黃阿瑪」化身反詐吉祥物 更多民視新聞報導假的! AI生成彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 縣府:別上當遭詐不只26人! 耐斯旅行社遭車商控買車尾款也沒匯日本賞楓行遭臨時取消! 旅行社晚間全數退款 達民事和解民視影音 ・ 1 天前
元富證券揪癌症希望基金會 挺癌友
台新新光金控旗下元富證券長期投入公益行動，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏25日前往癌症希望基金會，捐贈1,000份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。工商時報 ・ 14 小時前
元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
台新新光金控旗下元富證券，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏今（25）日前往癌症希望基金會，捐贈1千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。品觀點 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
運動部／昔金牌搭檔王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：很嚴重，但他已有設鬧鐘
運動部長李洋26日首次立法院教育及文化委員會進行業務報告，國民黨立委柯志恩質詢時，曬出數據指出目前黃金計畫中最有奪牌希望的10位第一級選手中有2人已經兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），其中一人就是李洋昔日雙金奧運搭檔王齊麟，再犯一次恐面臨禁賽危機，李洋坦言情況的確嚴重，但指出王齊麟已設鬧鐘提醒，所以應該不會再有類似狀況發生。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 7 小時前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 2 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 6 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 10 小時前