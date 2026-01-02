農改場新品種 胡麻台南2號 低落粒適合機採

胡麻「台南二號」田間生長情形。

為提升國產胡麻產業整體競爭力，降低農民在栽培與採收過程中的人力負擔，農業部台南區農業改良場近年積極推動胡麻省工機械化技術，並育成適合機械採收的低落粒胡麻新品種「台南二號」，為胡麻邁向機械化高效生產開啟新局。

台南農改場表示，「台南二號」具備「低落粒」與「適合機械採收」兩大關鍵特性，成功突破過去國內胡麻生產仰賴人工採收的限制。相較於「台南一號」成熟後蒴果易裂、種子容易掉落，「台南二號」的種子落粒率大幅降低至三成以內，成熟後仍能穩定保留在蒴果中，使機械能一次性完成採收，大幅提升作業效率與收穫率。

田間試驗顯示，「台南二號」的機械採收率可達七成以上，每公頃可減少約四十五個人工，採收效率提升至九成以上。導入後每公頃可節省約五萬元生產成本，整體成本降低幅度達百分之三十五，帶動淨收益提升超過百分之三十五，效益十分顯著，展現胡麻產業邁向省工、高效生產的強大潛力。

台南農改場指出，「台南二號」在農藝性狀上表現優異，具莖桿粗壯、不易倒伏等特性，始莢高度超過二十公分，便於機械切割收穫；生育期與「台南一號」相近，秋作約八十至九十天，有助農民延續原有管理模式。

台南農改場強調，「台南二號」的推出不僅有助於改善胡麻生產現場的缺工問題，也能有效降低生產成本、提升整體效益，是國產胡麻邁向機械化與永續經營的重要里程碑。