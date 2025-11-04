「農曆三月二十三日」拍媽祖 導演為此讀宗教所

（中央社記者王心妤台北4日電）電影「農曆三月二十三日」在北港朝天宮附近拍攝，也拍出台灣在地信仰與庶民文化，導演王重正正表示，這部片希望拍給台灣民眾看，為此特別就讀宗教研究所理解宗教對人的意義。

根據片商提供資料，電影由王重正執導，陳孟吟擔任監製。王重正表示，片名取自媽祖的誕辰，這部是為了台灣民眾而拍的電影，他為此特別就讀國立政治大學宗教研究所，希望更了解宗教的力量跟意義。

電影由楊子儀、吳政勳、邱凱偉、方琦、梁佑南、陳明真等人主演，吳政勳表示，「這部電影不只是宗教電影，更像一面鏡子，讓人反思生命與善惡。」他表示，拍攝期間每天都能感受到信眾對媽祖的虔誠，這份精神相當動人。（編輯：陳清芳）1141104