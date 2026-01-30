農曆丙午（馬）年新春賀歲小紅包限量發送中

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】迎接2026農曆丙午（馬）年，台中市政府推出全新設計的新春賀歲小紅包，以象徵「豐盛共享」為主題，市長將於新春期間發放給市民朋友，傳遞市長對市民與家人的誠摯祝福，祝願大家在新的一年「馬到金來」、好運連連。

台中市政府秘書處長謝佳蓁表示，此次小紅包主視覺以「流動」與「變形」為設計主軸，讓數字自然延展、重組成馬的輪廓，呈現奔馳向前的速度感與力量感。線條質感取材自馬毛細緻墜落的意象，象徵市政推動過程中「柔中帶剛」的治理精神；而筆觸之間刻意保留的留白空間，則具體展現政策執行所需的彈性與包容。

在結構設計上，秘書處說明，小紅包採左右開合形式，當主視覺合攏時，形塑兩匹駿馬並肩前行，寓意市政成果蓄勢待發、攜手向前；展開包裝後，則呼應「豐盛共享」的核心概念，象徵將福氣與施政成果送入市民的日常生活，與大家一同分享收穫與喜悅。

秘書處指出，2026新春小紅包不僅承載節慶祝福，更透過設計語彙，將市府團隊累積的施政成果，轉化為溫暖而充滿力量的視覺表現。市府將持續秉持細膩且具韌性的治理精神，陪伴市民迎向充滿希望與期待的新一年。

秘書處補充，小紅包將於今日「迎新揮毫贈春聯」活動中，在台灣大道市政大樓及陽明市政大樓限量發放；市長亦將於新春期間，於本市大型宮廟活動現場親自發送。