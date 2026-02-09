農曆佳節愛傳遞 中市益生獅子會致贈消防局甜蜜蜂蜜禮盒

台中市益生獅子會會致贈蜂蜜禮盒予台中市消防局第七大隊暨所屬分隊同仁，慰勞辛勤的消防人員。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

農曆佳節將至，台中市益生獅子會會長楊顏菱九日上午致贈甜蜜蜂蜜禮盒予台中市消防局第七大隊暨所屬分隊同仁，慰勞辛勤的消防人員，並感謝其全年無休投入救援與防災工作，守護市民安全。

會長楊顏菱與市議員林霈涵致詞時表示，消防人員肩負高風險任務，不分晝夜堅守在保護人民生命財產的最前線，面對各式災害皆挺身而出，守護社會大眾於危難之中。此次特別在農曆佳節前夕前往消防局第七大隊致贈蜂蜜禮盒，希望讓同仁在忙碌勤務之餘，也能感受到來自社會的溫暖與支持。

消防局第七大隊大隊長盧士偉代表受贈，並回贈感謝狀表達謝意，盧士偉表示，這份甜蜜心意不僅是對消防同仁的肯定，更是支持大家持續堅守崗位的重要力量。消防局未來將持續精進防災救援量能，全力守護市民生命財產安全，讓社會大眾安心迎接平安幸福的佳節。