農曆十五遇滿潮海水倒灌 大港橋餐廳變「水岸第一排」

高雄市 / 綜合報導

昨(3)日適逢農曆15，高雄駁二大港橋周邊餐廳，晚上遇上大潮，海水倒灌造成地面積水，有用餐民眾說第一次看到這種現象，很特別，也有網友說，真的變成水岸第一排餐廳，不過業者說沒有造成太大影響，他們也都會看潮汐時間來判斷，如果真的快淹上來時，就會請客人移到較高的位置用餐。

高雄駁二大港橋旁餐廳，夜晚景色真的很漂亮，不少民眾遊客，都會來這裡用餐，但明明沒有下雨，一旁的地板卻都積水了，原來是因為3號，剛好是農曆15，當天晚上遇上大潮，海水倒灌，才會造成地面積水的狀況，有網友說，真的變成水岸第一排餐廳，也有民眾來用餐，說第一次遇到這種狀況，感覺滿特別的。

民眾說：「第一次剛剛，櫃台說，等一下可能會滿潮，不能坐，我嚇一跳，想說平常走過去都是，很正常可以走過去用餐的。」民眾說：「沒有遇到(漲潮)，但是(地板濕濕的)，看起來好像是。」退潮後地板還濕濕的，但不影響顧客用餐，店家也早就都已經有，應變措施。

餐廳業者說：「(漲潮會在)初一，十五，滿月的時候，如果水位沒有到太高的話，就不會有影響，我們也會看，網路的潮汐時間，如果真的快要淹上來的話，就比較不會帶客人(用餐)。」

而專家也提醒，每逢農曆初一十五前後，由於太陽與月球的重力作用，會導致海水漲落幅度增加，沿海低窪地區居民，要特別留意潮汐變化。

