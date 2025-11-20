農曆十月到來！十二生肖運勢一覽 許願指南住你心想事成

塔羅牌老師艾菲爾指出，農曆10月，是一年中能量逐漸沉澱、心靈開始回收整理的重要時節。（示意圖／翻攝pixabay）

今天（20）是農曆10月的開始，塔羅牌老師艾菲爾指出，農曆10月，是一年中能量逐漸沉澱、心靈開始回收整理的重要時節。天氣轉冷、節氣轉換，我們也更需要停下腳步回顧這段時間的得失、情緒與成長。本月的流年氣場既有挑戰，也藏著轉機，有人迎來新機會，有人需更謹慎前行，但無論走在哪個位置，這都是一次重新校準方向、讓心回到穩定狀態的好月份。尤其初一的願力更是強大，只要真心祈願，就能把希望的種子安穩種下。願每個生肖都能在農曆十月找到屬於自己的力量。

生肖鼠

這個月的你容易心事較多，可能因家務、人際或工作細節而感到被牽動，像是一聲風雨都足以讓心湖起波。但請記住：越是混亂的時候，越需要穩住自己的節奏。農曆十月提醒你「守好界線就是力量」，別急著承擔所有問題，也不需要替別人消化情緒。若遇到誤會或瑣碎紛爭，不妨先冷靜觀察，不必第一時間反擊，你會發現事情比想像單純得多。本月也象徵一種「卸包袱」的過程，只要你願意暫停外界的拉扯，就能找回清晰方向。越懂得照顧自己，越能避開不必要的消耗。

初一許願方向：願一切是非遠離，我能守住平安順心。

生肖牛

本月的你努力就能看到成果，只要願意踏實行動，生活會比預期更穩定。農曆十月帶來的訊息是「專注做好手上的事，福氣自然會靠近」。工作、家庭與金錢都有逐步累積的能量，你的付出能被看見，也能為未來打好基礎。但要特別注意身心狀態，不要讓自己勉強撐過疲憊期，更不適合前往喪事場合，以免受到低氣場影響。若最近覺得心力透支，可以多給自己休息空間，感受生活的溫度。本月適合整理環境、調整作息，讓心靈重新穩住。你的耐心與穩定會帶來更多祝福。

初一許願方向：願努力有收穫，健康與平安時時陪伴。

生肖虎

這是屬於你「貴氣上升」的月份，農曆十月帶來支持與亮光，不論生活、職場或個人心境，都會逐漸有好消息靠近。你會感覺到某些卡住的事情終於鬆動，人際運也上升，適合談合作、交流想法、拓展新方向。但需留意言語與情緒，避免因太直率而引來不必要的誤會。本月也不宜前往喪事場合，以免運勢受到干擾。整體來說，你的機會在增加，而你要做的，就是用穩定的腳步迎接好運。保持柔軟、保持信任，你會在十月找到意想不到的突破。

初一許願方向：願好消息到來，計畫順利展開。

生肖兔

本月運勢呈現「好壞參半」的能量，有收穫，也可能伴隨些小挑戰。好消息是，你的貴人運與情感支持仍在，有機會獲得體貼與鼓勵，也能在忙碌中看到一些亮光。但也要留意情緒波動，避免因小事分心。本月是一個「學習拿捏節奏」的時間點，你越懂得把握自己的步伐，越能讓運勢偏向順利的一端。遇到不確定的事情先觀察，不急著做決定；遇到好消息則可以適度前進。本月更適合給自己一些療愈時刻，讓心緩下來。穩住自己，你就能化凶為吉。

初一許願方向：願一切平衡安穩，讓好運在我身邊停留更久。

生肖龍

農曆十月的你能量強、行動力佳，生活中會出現讓你振奮的機會。不論家庭、事業或個人目標，都有「往前、大步走」的支持力。但越在運勢上升時，越要注意細節，尤其是法律文書、金錢往來與合作事項，避免因一時疏忽而造成流失。本月也提醒你調整家庭氣氛，讓空間更和諧，你會發現整體運勢會同步提升。十月是個充滿發展性的月份，你的能力容易被看見，也能吸引好的資源。保持謙和與專注，你將收穫更多踏實的成果。

初一許願方向：願家運穩定，我的努力換來豐盛成果。

生肖蛇

本月提醒你「放慢急躁」，越衝動越容易出錯。農曆十月的能量較強烈，可能讓你在情緒、交通、金錢與健康上遇到些小波動，但只要放慢節奏、降低風險，就能安然渡過。開車出門需注意安全，投資理財也應避免冒進。若感到心累，建議多休息、多做能讓你沉澱的事。這是個「保守就是智慧」的月份，只要你不硬撐、不硬闖，反而能避開許多麻煩。十月也適合調整生活節奏，把身體照顧好，你的心就會更安穩。

初一許願方向：願平安遠離意外，我能健康踏實地向前走。

生肖馬

農曆十月為你帶來亮眼的好運，事業能見度上升，人際支持度也變得更強。這段時間特別適合展現能力、主動爭取、推動重要計畫，你會發現貴人就在身邊，並願意提供協助。不過，隨著能量提升，也要留意金錢花用，不必因一時興起而大手筆開銷，同時注意身體的小毛病，免得累積成負擔。本月最重要的是「穩中求發」，在順利時保持腳踏實地，就能走得更遠。十月會是你累積好成績、創造新局面的關鍵時段。

初一許願方向：願我在工作上更亮眼，收穫穩定與順利。

生肖羊

本月貴人運佳、幸福感提升，你的能力容易被肯定，也有機會在家庭或職場獲得好消息。農曆十月象徵「穩定而踏實的進展」，你會感覺到生活正在朝更好的方向前進。財運也有成長空間，若願意用心規劃，會看到實質回報。不過，也需留意健康與法律相關事務，保持謹慎就能避免小狀況。本月很適合整理環境、重新調整人生規劃，也適合與家人共用溫暖時刻。你的努力正被世界回應，請繼續相信自己。

初一許願方向：願我心安事順，家庭與事業都能穩步向前。

生肖猴

這是個「能見到曙光」的月份，農曆十月替你帶來新的希望與動力。先前困擾你的問題將逐漸化解，人際關係也回到和樂狀態。財運提升，有機會因人脈、機會或靈感而獲得額外收入。不過，仍需避免爭執或太過強勢的表現，保持柔軟，你的好運會更穩固。本月也很適合重新制定目標，你會發現自己比想像中更有能力。越相信自己，就越能吸引美好的結果。十月是你調整狀態、迎接新局的最佳時機。

初一許願方向：願我遠離紛爭，好運自然向我靠近。

生肖雞

本月的你氣場明亮、貴人氣勢強，工作與生活都會迎來良好發展。農曆十月象徵著「穩定與進步」，你不但容易遇到支持你的人，還能獲得新資源、新機會。金錢表現也亮眼，適合計畫長期方向或處理重要項目。但需注意避免前往喪事場合，以免被雜亂能量干擾，也要留意言語上的細節。這個月的你越溫和，運勢越順暢。十月將成為你追求更高成就的重要時間，你的實力會在此刻被清楚看到。

初一許願方向：願我心境清朗，事業與財運穩步提升。

生肖狗

農曆十月是你的「加分月」，許多事情會逐漸變順，卡關的問題也能找到突破口。你會感覺生活變得更明亮、更踏實，不論在工作、人際或家庭面向，都有穩定向好的跡象。貴人相助、計畫推動順利，是這個月的重要能量。不過，也要注意法律文書、合約與程式性事項，保持謹慎就能避開風險。本月也很適合做長期規劃，奠定下一階段的基礎。穩穩前進，你會看到實際回報。

初一許願方向：願我遠離阻力，讓好運持續在身邊停留。

生肖豬

農曆十月的你需特別注意金錢花費、健康與情緒起伏。這段時間容易因他人或環境變動而感到壓力，但請記得：風起時，更需要把自己站穩。不適合冒險投資，也不宜從事高風險活動，尤其游泳、夜間出行等都需謹慎。本月更適合作為「修復期」，讓身心重新調整，減少人際消耗、遠離紛爭，你會更快回到平穩狀態。生活中也會有溫暖小確幸提醒你：你並非孤軍奮戰。只要願意放慢步伐，好的轉機就會逐漸浮現。

初一許願方向：願我平安順心，財務與健康都能穩定向好。

