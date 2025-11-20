農曆十月到來！十二生肖運勢一覽 許願指南住你心想事成
今天（20）是農曆10月的開始，塔羅牌老師艾菲爾指出，農曆10月，是一年中能量逐漸沉澱、心靈開始回收整理的重要時節。天氣轉冷、節氣轉換，我們也更需要停下腳步回顧這段時間的得失、情緒與成長。本月的流年氣場既有挑戰，也藏著轉機，有人迎來新機會，有人需更謹慎前行，但無論走在哪個位置，這都是一次重新校準方向、讓心回到穩定狀態的好月份。尤其初一的願力更是強大，只要真心祈願，就能把希望的種子安穩種下。願每個生肖都能在農曆十月找到屬於自己的力量。
生肖鼠
這個月的你容易心事較多，可能因家務、人際或工作細節而感到被牽動，像是一聲風雨都足以讓心湖起波。但請記住：越是混亂的時候，越需要穩住自己的節奏。農曆十月提醒你「守好界線就是力量」，別急著承擔所有問題，也不需要替別人消化情緒。若遇到誤會或瑣碎紛爭，不妨先冷靜觀察，不必第一時間反擊，你會發現事情比想像單純得多。本月也象徵一種「卸包袱」的過程，只要你願意暫停外界的拉扯，就能找回清晰方向。越懂得照顧自己，越能避開不必要的消耗。
初一許願方向：願一切是非遠離，我能守住平安順心。
生肖牛
本月的你努力就能看到成果，只要願意踏實行動，生活會比預期更穩定。農曆十月帶來的訊息是「專注做好手上的事，福氣自然會靠近」。工作、家庭與金錢都有逐步累積的能量，你的付出能被看見，也能為未來打好基礎。但要特別注意身心狀態，不要讓自己勉強撐過疲憊期，更不適合前往喪事場合，以免受到低氣場影響。若最近覺得心力透支，可以多給自己休息空間，感受生活的溫度。本月適合整理環境、調整作息，讓心靈重新穩住。你的耐心與穩定會帶來更多祝福。
初一許願方向：願努力有收穫，健康與平安時時陪伴。
生肖虎
這是屬於你「貴氣上升」的月份，農曆十月帶來支持與亮光，不論生活、職場或個人心境，都會逐漸有好消息靠近。你會感覺到某些卡住的事情終於鬆動，人際運也上升，適合談合作、交流想法、拓展新方向。但需留意言語與情緒，避免因太直率而引來不必要的誤會。本月也不宜前往喪事場合，以免運勢受到干擾。整體來說，你的機會在增加，而你要做的，就是用穩定的腳步迎接好運。保持柔軟、保持信任，你會在十月找到意想不到的突破。
初一許願方向：願好消息到來，計畫順利展開。
生肖兔
本月運勢呈現「好壞參半」的能量，有收穫，也可能伴隨些小挑戰。好消息是，你的貴人運與情感支持仍在，有機會獲得體貼與鼓勵，也能在忙碌中看到一些亮光。但也要留意情緒波動，避免因小事分心。本月是一個「學習拿捏節奏」的時間點，你越懂得把握自己的步伐，越能讓運勢偏向順利的一端。遇到不確定的事情先觀察，不急著做決定；遇到好消息則可以適度前進。本月更適合給自己一些療愈時刻，讓心緩下來。穩住自己，你就能化凶為吉。
初一許願方向：願一切平衡安穩，讓好運在我身邊停留更久。
生肖龍
農曆十月的你能量強、行動力佳，生活中會出現讓你振奮的機會。不論家庭、事業或個人目標，都有「往前、大步走」的支持力。但越在運勢上升時，越要注意細節，尤其是法律文書、金錢往來與合作事項，避免因一時疏忽而造成流失。本月也提醒你調整家庭氣氛，讓空間更和諧，你會發現整體運勢會同步提升。十月是個充滿發展性的月份，你的能力容易被看見，也能吸引好的資源。保持謙和與專注，你將收穫更多踏實的成果。
初一許願方向：願家運穩定，我的努力換來豐盛成果。
生肖蛇
本月提醒你「放慢急躁」，越衝動越容易出錯。農曆十月的能量較強烈，可能讓你在情緒、交通、金錢與健康上遇到些小波動，但只要放慢節奏、降低風險，就能安然渡過。開車出門需注意安全，投資理財也應避免冒進。若感到心累，建議多休息、多做能讓你沉澱的事。這是個「保守就是智慧」的月份，只要你不硬撐、不硬闖，反而能避開許多麻煩。十月也適合調整生活節奏，把身體照顧好，你的心就會更安穩。
初一許願方向：願平安遠離意外，我能健康踏實地向前走。
生肖馬
農曆十月為你帶來亮眼的好運，事業能見度上升，人際支持度也變得更強。這段時間特別適合展現能力、主動爭取、推動重要計畫，你會發現貴人就在身邊，並願意提供協助。不過，隨著能量提升，也要留意金錢花用，不必因一時興起而大手筆開銷，同時注意身體的小毛病，免得累積成負擔。本月最重要的是「穩中求發」，在順利時保持腳踏實地，就能走得更遠。十月會是你累積好成績、創造新局面的關鍵時段。
初一許願方向：願我在工作上更亮眼，收穫穩定與順利。
生肖羊
本月貴人運佳、幸福感提升，你的能力容易被肯定，也有機會在家庭或職場獲得好消息。農曆十月象徵「穩定而踏實的進展」，你會感覺到生活正在朝更好的方向前進。財運也有成長空間，若願意用心規劃，會看到實質回報。不過，也需留意健康與法律相關事務，保持謹慎就能避免小狀況。本月很適合整理環境、重新調整人生規劃，也適合與家人共用溫暖時刻。你的努力正被世界回應，請繼續相信自己。
初一許願方向：願我心安事順，家庭與事業都能穩步向前。
生肖猴
這是個「能見到曙光」的月份，農曆十月替你帶來新的希望與動力。先前困擾你的問題將逐漸化解，人際關係也回到和樂狀態。財運提升，有機會因人脈、機會或靈感而獲得額外收入。不過，仍需避免爭執或太過強勢的表現，保持柔軟，你的好運會更穩固。本月也很適合重新制定目標，你會發現自己比想像中更有能力。越相信自己，就越能吸引美好的結果。十月是你調整狀態、迎接新局的最佳時機。
初一許願方向：願我遠離紛爭，好運自然向我靠近。
生肖雞
本月的你氣場明亮、貴人氣勢強，工作與生活都會迎來良好發展。農曆十月象徵著「穩定與進步」，你不但容易遇到支持你的人，還能獲得新資源、新機會。金錢表現也亮眼，適合計畫長期方向或處理重要項目。但需注意避免前往喪事場合，以免被雜亂能量干擾，也要留意言語上的細節。這個月的你越溫和，運勢越順暢。十月將成為你追求更高成就的重要時間，你的實力會在此刻被清楚看到。
初一許願方向：願我心境清朗，事業與財運穩步提升。
生肖狗
農曆十月是你的「加分月」，許多事情會逐漸變順，卡關的問題也能找到突破口。你會感覺生活變得更明亮、更踏實，不論在工作、人際或家庭面向，都有穩定向好的跡象。貴人相助、計畫推動順利，是這個月的重要能量。不過，也要注意法律文書、合約與程式性事項，保持謹慎就能避開風險。本月也很適合做長期規劃，奠定下一階段的基礎。穩穩前進，你會看到實際回報。
初一許願方向：願我遠離阻力，讓好運持續在身邊停留。
生肖豬
農曆十月的你需特別注意金錢花費、健康與情緒起伏。這段時間容易因他人或環境變動而感到壓力，但請記得：風起時，更需要把自己站穩。不適合冒險投資，也不宜從事高風險活動，尤其游泳、夜間出行等都需謹慎。本月更適合作為「修復期」，讓身心重新調整，減少人際消耗、遠離紛爭，你會更快回到平穩狀態。生活中也會有溫暖小確幸提醒你：你並非孤軍奮戰。只要願意放慢步伐，好的轉機就會逐漸浮現。
初一許願方向：願我平安順心，財務與健康都能穩定向好。
看更多 CTWANT 文章
超人病倒了！花蓮村長災後56天「過勞急開刀」 報平安曝現況
阿嬤行動不便想買衣「只能在門外看」 NET店員1舉動暖哭網友
公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆完粗口開新IG 遭抓包「道歉全刪了」
其他人也在看
4星座年底能量轉強！貴人助攻、好消息接二連三…多重財源同步開啟
《搜狐網》星座專欄點名4星座11月中旬後，星象能量開始轉強，「事業＋財運」雙喜臨門，先前的努力終於被看見，升職、加薪、貴人助攻等好消息接二連三；偏財運也悄悄上線，意外收入、紅利獎金、多重財源同步開啟，下半個月將會越走越順，「忙得充實，花得愉快」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
３星座「傻人有傻福」有望變有錢人！射手樂觀吸財富，這星座易獲貴人相助
在這個競爭激烈的社會中，許多人都在為財富自由的夢想而努力打拼，有些人汲汲營營卻成效不佳，有些人卻似乎天生就擁有超強財運，輕鬆累積財富。《搜狐網》命理專欄指出，在12星座中，射手座、金牛座和雙魚座堪稱是食尚玩家 ・ 12 小時前
4星座財運噴發！一路旺到年底 準備數錢數到手軟
4星座財運噴發！一路旺到年底 準備數錢數到手軟EBC東森新聞 ・ 1 小時前
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：11/17-11/23 莫名翻舊帳？金牛感情需溝通 射手新機會上門
水、木、土、天、海五星逆行，有一些人會覺得比較不順，或者是很容易被反省、起底，或者是翻舊帳，你可以把它想成好的，就是懷舊、懷舊風特別的明顯。 水星11/19逆回到天蠍座，逆回到全民當偵探的這個位置，除了有一些人被挖掘到秘密之外，我們也會被迫反思，我們自己的內在，我們對秘密的這件事情，我們的想法是什麼。Yahoo奇摩社群 ・ 4 天前
【風象星座運勢】11/20 天秤座財運走揚、水瓶座受人矚目、雙子座彈性因應
★天秤座：財運走揚，財務流動性大，或有退換貨需求。留心夥伴的財務狀況。 ★水瓶座：事業、名聲、地位容易出現變化或受人矚目。環境將有重要的改變。 ★雙子座：日常生活、工作、健康事務將面臨變化，需要彈性因應突來的挑戰。太報 ・ 12 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 5 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
費仔、龍恩點頭加入中華隊！旅美選手恐官辦熱身賽才能報到 教練團積極協調
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導2026年世界棒球經典賽（WBC）進入備戰期，中華隊目前最大的不確定因素仍是旅美球員的歸隊時程。總教練曾豪駒表示，國家...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 10 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前