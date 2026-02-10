農曆年假北港大橋易塞車 警提醒駕駛留意交通疏導

cnews204260210a03

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為因應即將到來的農曆春節連續假期，預計雲林縣北港朝天宮、北港武德宮等宗教及觀光景點，將迎來大量信眾與遊客。北港警分局表示，針對交通流量擁擠的情況，提前公布春節期間的交通疏導與管制措施，確保民眾出行順暢及安全，也提醒駕駛在春節期間，北港地區的交通會十分繁忙，請提前規劃出行路線，並遵循交通規範，共同維護交通秩序。

北港警分局表示，由於春節期間，北港朝天宮、武德宮等地點的香客人潮及車流，將進一步加劇，為確保交通順暢，保障行人安全，北港鎮公所將在重要路段實施交通管制。包括朝天宮周邊區域：從大年初一至初五（2月14日至2月18日），每天早上8時至下午6時，北港鎮中山路、民主路、仁和路、義民路、中正路部分路段將改為徒步區。華南路兩側、河堤道路東側、光復五路兩側將禁止停車，光復路在春節期間將實施單向行駛（只出不進）。

警方表示，開車進入北港鎮：建議駕駛選擇國道1號民雄交流道下交流道後，沿嘉義縣道164接159號道路，再轉台19線或其他替代道路，避免使用北港大橋主道進入。開車駛離北港鎮：經北港大橋南下者，將從嘉義縣道159接164上國道一號。前往元長土庫方向的車輛，建議選擇替代道路，由媽祖大橋接縣道145、155線等路線避開市區。

為方便民眾出行，北港當地政府將提供兩條免費接駁路線：北港環鎮接駁公車：行駛路線包括1911好庫文化產業園區、第一停車場、水道頭文化園區等7個站點，提供每日上午9至晚上10時的免費接駁服務，每小時1班次，雙向對開。

另外1條接駁路線，雲林新春行腳—雲西線接駁公車：接駁範圍涵蓋口湖、土庫、大埤、斗南、斗六等地區，接駁時間為初一至初五的上午8至下午4時，每小時1班次，雙向對開。

春節期間，北港大橋北上外側車道將專用為進入第一停車場的車道，並設有右轉車道供車輛進入。民眾應注意車道指示，避免與其他車輛互相干擾。也建議前來朝天宮參拜的信徒，可選擇停放在嘉義縣水仙宮停車場，步行至朝天宮約15至20分鐘，避開市區內的交通擁堵。北港市區內也有其他可供停車的場所，包括北港1911好庫文化園區停車場、北港中正二站停車場等。

