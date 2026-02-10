農曆年前不平靜！國防部偵獲解放軍4機8艦 主戰機盤據西南空域

農曆春節將至，台海周邊情勢並未因過節氣氛而降溫。根據國防部今（10）日公布最新的「台海周邊海、空域活動動態」，自昨日（9日）上午6時至今日上午6時止，共偵獲共機4架次、共艦8艘次持續在台海周邊活動。

殲16。（圖／中國軍網）

主戰機盤據西南空域逾3小時

根據國防部提供的航跡示意圖顯示，偵獲的4架次「主戰機」全數進入我西南空域。活動時間集中在昨日上午10時40分至下午14時10分，於我國防空識別區（ADIZ）西南角進行高強度活動。

國防部提供

國軍嚴密監控 封關前夕不鬆懈

面對解放軍在春節封關倒數兩天之際的軍事動作，國軍強調已運用任務機、艦及岸置飛彈系統進行嚴密監控與應處。

軍事分析：政治與軍事雙重壓力

本周適逢台美準備簽署「台美對等貿易協定（ART）」的關鍵時刻，加上國內正值農曆年前的政治震盪期，解放軍維持海空域的施壓，除了常態性的軍事演練外，其「政治示威」的意味不言而喻。

尤其此次偵獲的8艘次共艦數量維持在高檔，顯示共軍在台海周邊的「常態化戰備警巡」並未因假期將至而縮減規模。

國防部提供

