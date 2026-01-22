農曆年前交屋熱 五大銀行新承做購屋貸款重返600億大關

中央銀行今天(22日)公布本國五大銀行包括台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀去年(2025年)12月新承作放款加權平均利率為2.163%，較11月的2.119%上升0.044個百分點，主要是因為周轉金貸款利率上升。至於新承作的購屋貸款金額重回新台幣600億大關，央行分析，主要是農曆年前新成屋交易熱，另外，利率也下滑至2.298%。

中央銀行最新一期季刊出爐，以「評估2020年以來我國相關健全房市措施的政策效果」為主題，分析從2020年以來的不動產信用管制政策對全台房市的影響性。

廣告 廣告

央行指出，無寬限期政策透過提高還款壓力，在第三波政策使新增房貸金額下降4%至5%，房屋購買單價大幅下降17%。至於到了第五波信用管制政策，確實對特定地區第二戶房貸產生了抑制效果，但影響程度不大，顯示出在2021年9月已實施無寬限期管制的基礎上進一步調降貸款成數上限，讓政策所產生的邊際效果較小。

央行也明確指出，在實施選擇性信用管制期間，對房貸市場與房屋購買價格有重要影響的政策為2023年8月所推行的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案(新青安貸款)」，並特別點出新青安政策雖有助青年購屋，但可能影響房市穩定，凸顯政府政策應在這兩大目標間取得平衡。

新青安讓國內房價急速上升，迫使央行在2024年9月推出第七波不動產選擇性信用管制，被稱為是史上最嚴厲打炒房，央行認為應能在維持市場穩定的同時達到適度調節的效果。

中央銀行22日也公布本國五大銀行包括台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀去年(2025年)12月新承作放款加權平均利率為2.163%，較11月的2.119%上升0.044個百分點，主要是因為周轉金貸款利率上升。至於新承作的購屋貸款金額重回新台幣600億元大關，央行分析，主要是農曆年前新成屋交易熱。央行經研處副處長葉盛說：『(原音)就是剛好這一段期間交屋比較多，可能有一些人想要在過年前把房子的事搞定，就是說交屋他可以進住，那也有可能關係，有的要裝潢。』

另外，內政部針對營建業的「土方清運新制」今年元旦上路，使得全台多處建案出現停工潮，引發「土方之亂」，是否推升房價？央行認為廠商要處理的成本確實增加，但是否轉嫁消費者，或是國內房價已經要反轉，都還得再進一步觀察。