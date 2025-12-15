農曆年前交棒給鄭麗君？卓榮泰笑回：上週四已請她代替主持院會

行政院在今（15）日下午3點半召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，院長卓榮泰宣布，針對立法院藍白黨團三讀通過的《財政收支劃分法》（簡稱《財劃法》）修正案，決定不予副署。有消息傳出農曆新年前將進行內閣改組，卓榮泰將交棒給副院長鄭麗君，對此卓榮泰回應，「我禮拜四已經請她代替主持院會了」。

行政院長卓榮泰和副院長鄭麗君。（圖／中天新聞）

近日媒體報導，外傳農曆年前內閣將進行改組，府院高層擬規劃新組戰鬥內閣，預計現任行政院長卓榮泰將下台，接任者最有可能人選是鄭麗君。

對此，卓榮泰在記者會上被媒體問到這個問題，他笑著回應，「我禮拜四已經請她代替主持院會了」，說完便與一旁鄭麗君相視而笑。

近日有媒體報導卓榮泰將於農曆年前交棒給鄭麗君。（圖／中天新聞）

據了解，上週四行政院會，卓榮泰身體微恙、喉嚨沙啞，只聽取報告而無法主持會議會致詞，於是就由鄭麗君代理。

有媒體報導，卓榮泰即將下台交棒給鄭麗君，時間點預計在農曆年前，主要原因在於民眾黨的8席不分區立委將在下個會期洗牌，讓府院有機會藉此拉攏民眾黨立委。

卓榮泰對此笑回15字。（圖／中天新聞）

另外，台美關稅談判即將進入尾聲，府院預估成效不會太差，這段期間鄭麗君扮演重要角色且功勞不小，也順勢扶正成為院長。

