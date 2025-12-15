農曆年前交棒鄭麗君改組戰鬥內閣？卓榮泰笑回這句話

行政院召開「捍衛憲政秩序」 記者會，行政院長卓榮泰(右)、副院長鄭麗君(左)出席。(記者陳逸寬攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕媒體報導指府院高層規劃明年農曆年進行內閣改組，行政院長卓榮泰將交棒給副院長鄭麗君。對此傳聞，卓榮泰今天在政院記者會上回應，「我禮拜四已經請她代替主持院會了」。

行政院上週四院會，卓榮泰身體微恙聲音沙啞，只聽取報告但無法主持會議或致詞，當天改由鄭麗君代理；有媒體報導指稱，卓榮泰將下台並交棒給鄭麗君，時間落在明年農曆年前，原因在於民眾黨8席不分區立委洗牌，讓府院有機會藉此拉攏民眾黨立委。且台美關稅談判進入尾聲，預估成效不會太差，鄭麗君扮演重要角色功勞不小，可望順勢扶正成為院長。

廣告 廣告

對此傳聞，卓榮泰正面回應表示，「我禮拜四已經請她代替主持院會了」，語畢與坐在旁邊的鄭麗君相視而笑。

行政院召開「捍衛憲政秩序」 記者會，行政院長卓榮泰(中)、副院長鄭麗君(左)、秘書長張惇涵(右)出席。(記者陳逸寬攝)

行政院長卓榮泰。(記者陳逸寬攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

反制藍白毀憲、削弱國防 卓榮泰PO黑白照：將善盡民主憲政守門人職責

黃國昌問「提倒閣卓榮泰會下台嗎？」 律師翻白眼：什麼87問題？

捍衛憲政秩序「不副署」惡法 卓揆下午3:30親上火線說明

捍衛憲政秩序！修惡版財劃法三大違憲 卓揆正式宣布「不副署」

