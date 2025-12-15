農曆年前交棒鄭麗君改組戰鬥內閣？卓榮泰笑回這句話

行政院長卓榮泰今召開記者會宣布不副署《財劃法》修法。（張薷攝）

行政院長卓榮泰今召開記者會宣布不副署《財劃法》修法，針對媒體報導指出，府院高層規劃將在明年農曆年進行內閣改組，行政院長卓榮泰將交棒給副院長鄭麗君。對於此傳聞，卓榮泰回應，「我禮拜四已經請他代替主持院會了」。

行政院上週四院會，卓榮泰身體微恙聲音沙啞，只聽取報告但無法主持會議或致詞，當天改由鄭麗君代理；有媒體報導指稱，卓榮泰將下台並交棒給鄭麗君，時間落恐在明年農曆年前，原因在於民眾黨8席不分區立委洗牌，讓府院有機會藉此拉攏民眾黨立委。

對此消息傳聞，卓榮泰未正面回應，僅表示，「我禮拜四已經請她代替主持院會了」，語畢與一旁鄭麗君相視而笑。

