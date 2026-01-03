農曆年前備貨潮！ 運價喊漲貨櫃三雄股價齊揚

因應華人農曆年前備貨潮，貨量大增航商喊漲GRI。（圖／新華社）

因應華人農曆年前備貨潮，元月貨量大增，市場再現搶艙效應，航商喊漲GRI（綜合費率附加費），北美線GRI元月起加收後，換算運價漲幅近三成，歐洲線則達四成，貨櫃三雄開春業績有望報喜訊。

最新的報價顯示，遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）達2188美元，元月起加收GRI，美西線的價格約漲到3000至3100美元；至於遠東到美東運價每FEU達3033美元，加收GRI後價格來到3800至3900美元。

遠東到歐洲運價12月底時的價格每20呎櫃（TEU）達1690美元，加收後價格來到2800至3000美元；遠東到地中海運價每TEU達3143美元。

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）在12月已經出現連續三周上揚，而且是四大航線全面攀升走勢， 綜合目前市場需求走勢研判，華人農曆春節前運價維持上行格局，不少船公司都已經宣布2026 年元月起調整GRI。

業界表示，美國線受關稅影響，整體貨量承壓，從中國到美國的貨量減少，東南亞受惠轉單效應貨量大增。船公司也觀察，受惠於元旦後至春節期間，工廠集中出貨可望帶來短暫出貨小高峰。

貨櫃三雄2日股價齊揚，長榮（2603）上漲1.57%，收至193元；陽明（2609）小漲0.53%，收在56元；萬海（2615）走高1.01%，收報79.6元。

