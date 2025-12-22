農曆年前全台上百場大型活動 警政署加強反恐維安

張文19日在北捷與南西商圈犯下隨機殺人案釀4死，內政部與警政署於案發後接連舉行「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，於農曆年前上百場大型活動加強警力維安。

全國警力將加強大型活動維安佈署。（圖／翻攝畫面）

警政署表示，內政部於12月20日至21日分3梯次，由內政部長劉世芳部長與警政署張榮興與全國22縣市政府警察局長召開「加強公共場域及交通運輸系統安全維護」專案會議，就如何精進現場處置作為、強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護、強化快速打擊部隊功能與提升專業反恐警力及加強轄內大型活動或人潮聚集處所安全維護等事項，進行討論、盤點及檢視。

會中要求各機關各項安維工作，除嚴密勤務部署外，結合所轄義警、義交、社區巡守隊等民力資源及各公共場域、活動主辦單位保全人員，形成多層次社會安全防護網絡，達到報案快、到場快、處置快即時應處效能。

警政署統計，即日起至31日接續元旦、農曆年前，全台各地廟會、慶祝活動，重大活動共計137場，如「臺北馬拉松耶誕歡樂跑」、「桃園太陽盛得音樂盛宴」、「高雄聖誕生活節」等，均已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署。針對使用協勤民力，亦依總統指示加強運用，合計使用警民力共1萬7295人次，含員警1萬1902人次，民力5649人次，全面提升見警率穩定民心，確保活動安全進行。

警政署表示，張文襲擊事件造成無辜民眾傷亡，更對於社會民心造成巨大的衝擊，事件中許多人第一時間見義勇為協助急救，包括為阻止歹徒行兇而不幸罹難的余先生都是英雄，呼籲民眾面對在危機時，仍然要以保護自身安全為優先，助人與自救同樣可貴和重要。

警方嚴正警告，對於網路上某些想要模仿歹徒行徑的言論甚至行動，警方對任何恐怖攻擊行為都是零容忍，查緝潛在的威脅與襲擊沒有模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，切勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題，也呼籲民眾如發現可疑或異常情形，能即時向警方反映共同守護安全。

內政部也將督同警政署持續辦理強化重大危安事件教育訓練，及辦理跨機關聯合演練，全面檢視現行警力配置與指揮調度機制，對不實訊息即時澄清，穩定社會觀感，精進採購員警執勤裝備及強化全民防衛意識等工作，並將持續滾動檢討、具體落實相關作為，讓全民能持續享有安全安心安居環境。

