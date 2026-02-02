農曆年前加大力道掃蕩! 新北警連破兩處賭場
社會中心／綜合報導
農曆春節即將到來，警方大力掃蕩賭場！在新北市汐止，有德州撲克館以推廣之名，行賭博之實，另外，在樹林地區，也有鐵工廠暗夜裡燈火通明，但不是訂單暢旺，而是加班開賭場。
警方vs.賭客「不要動趴下不要動。」警方來到樹林一處鐵工廠，喝令賭客別跑，明明時間已經是深夜十一點多，依舊燈火通明，原來不是加班，而是一夥人就在工廠內聚賭，絲毫不怕被抓。警方vs.賭客「妳咧手抱頭站在旁邊，妳站在旁邊。」
警方破獲鐵工廠「賭場」 帶回十五名賭客（圖／民視新聞）
賭桌大喇喇就擺在工廠大門口，看準遠離住宅區，附近人煙稀少，鐵工廠負責人夫妻檔，大膽開起天九牌職業賭場，除了一樓提供打牌，二樓還備有卡拉OK，方便賭客休息歡唱。樹林分局偵查隊長田啓廷表示「賭法是以天九牌作為賭具，該址聚賭時將鐵門拉下，並設有監視器及把風人員，以過濾賭客身分並規避警方查緝。」
汐止一間德州撲克牌館 涉嫌非法賭博遭查獲（圖／民視新聞）
現場一共查扣賭資32萬，以及天九牌等賭具，包括吳姓夫妻兩人以及15名賭客，浩浩蕩蕩被帶回警局，而在新北市汐止，則有德州撲克牌館，合法掩護非法，直接開起賭場。小小空間擺了三張賭桌，去年九月才剛開幕，店家利用推廣德州撲克之名，非法賭博，警方帶回負責人、工作人員以及賭客共十人，現場查扣金額就高達三十萬，趁著農曆春節即將到來前，警方淨化治安，接連破獲賭場，想靠賭博賺錢，無奈還沒贏錢就先進了警局。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
更多民視新聞報導
假競技真賭博 警破獲非法德州撲克賭場逮23人
永和餐廳掛羊頭賣狗肉 餐廳掩護賭場警破門逮23人
柬埔寨大規模掃蕩詐騙園區 逮逾2千人「含5名台灣人」
其他人也在看
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。
飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆
台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依罪聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。
媽祖同意了 白沙屯媽祖擲筊決定4/13南下進香全程八天七夜
苗栗白沙屯拱天宮媽祖一年一度徒步南下雲林北港朝天宮進香，去年報名香燈腳人數逼近33萬人再創歷史新高。拱天宮今天（2日）下午1點依古禮進行擲筊，現場全程直播吸引上萬信眾收看，最後擲筊結果訂於4月13日出
【2026年2月活動推薦】寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、元宵燈會、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了2月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，2月有寶可夢台南、淡水天元宮櫻花季、台中史努比、元宵燈會、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！
勞動基金大進補！新制勞退2025年大賺7469億元再創新高 勞工平均分紅近5.9萬元
受惠台股驚驚漲，勞動基金也繳出亮眼表現。勞動基金運用局今（2）日公布2025年12月勞動基金績效，單月大賺1,415億元；全年收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，整體勞動基金規模為7兆7,925億元。其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高，若以目前參與收益分配的有效帳戶1272萬戶計算，每位勞工平均可分紅約5.87萬元。
愛車停信義區停車場竟遭陌生人攀爬 車頂凹陷
北市一名男子，日前上班時把車停在信義區某地下停車場，沒想到要牽車時，驚見車身有掌痕和鞋印，抬頭一看不得了，車頂凹陷變形，事後報警並調閱監視器，竟然發現是陌生人所為。 #信義區 #停車場 #車頂凹陷 #監視器
男子自稱「神醫」！可拔體內毒針治病 衛生局：最重可判5年、依法嚴查
近日網路流傳台中市潭子區某宗教團體場所，有男子手持棍棒宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事，台中市政府衛生局發新聞稿表示，接獲通報後已立即啟動調查程序，並將派員前往現場稽查；若查有違法執行醫療業務之情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。
勞動基金去年大賺1兆1177億 新制勞工平均分紅5.78萬
勞動基金114年投資表現亮眼，全年獲利新台幣1兆1177億元，也是連續兩年收益數破兆元。其中，新制勞退收益數為7469億元，以目前參與收益分配的有效帳戶數估算，平均每名勞工帳面可分紅5.78萬元。
撞人還爆打老夫妻！高雄資工男大生「神手鎖喉」制伏惡男 網讚爆：真英雄
高雄市環保局55歲馬姓清潔隊員，上個月30日騎乘電動單車逆向行駛行人專用區，撞到一對老夫妻，不僅沒道歉更動手打人。一名放寒假的21歲簡姓男大生路見不平，冒著被毆傷的風險，挺身以「鎖喉」手勢將馬男壓制在地，支撐近10分鐘直到警方趕抵現場，依現行犯將馬男逮捕。高市環保局祭出重懲，除即刻暫停其勤務執行，並將全案移送職工考核會議處。
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
31歲母餵藥害死2子檢警相驗 男友、前夫都到場｜#鏡新聞
台中市西區，今天(1/31)發生一起家庭悲劇，31歲的女子被懷疑餵食兩名年幼兒子不明藥物，導致兩人死亡，女子在下毒手前曾經打電話向好友說與男友鬧分手，自己要帶走兩個小孩，情緒不穩定，而她被逮捕後非常不配合警方，情緒也很激動，然而她的8歲大兒子平時是由她和前夫輪流照顧，只是因為放寒假，最近才和她同住，沒想到卻被毒死。
快訊／校園內砰一聲！7旬婦北市「某大學」墜樓 倒臥地面送醫搶救
墜樓意外！台北市汀州路四段某大學，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，消防局獲報後到場，立即將傷者被送往醫院搶救。警方同時封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。
愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導汽車停在台北市信義區的地下停車場，莫名其妙遭到破壞！車主要去開車時，發現車頂凹陷，調閱監視器查看，原來有一名男子爬到他的車頂，又踩又踏，導致多處凹陷毀損，這讓車主相當氣憤，立刻報警，初估車損大概5萬元。男子穿著全身黑，在停車場內鬼鬼祟祟，看看四周都沒人，立刻鎖定眼前這輛白色ＢＭＷ。瞬間化身蜘蛛人，爬到車頂上，接著站起來，又踩又踏，但其實這輛車根本不是他的，犯案完，男子立刻拍拍屁股走人，真正的車主一來，簡直快氣炸。愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損。（圖／民視新聞）事發就在台北信義區廣場的地下停車場，車主上個月16號清晨4點多，發現愛車遭破壞，立刻報警，初估車損大概5萬元，至於停車場則表示，場內只供停車，沒有負保管責任。愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損。（圖／民視新聞）車主在信義區附近上班，因此都會把車子停這裡，萬萬沒想到，停了一年多，頭一回發生這種事，直呼真的不敢停在這了。原文出處：愛車放停車場無端遭破壞! 怪男爬車頂踩踏害車損 更多民視新聞報導柯建銘怒了！吳子嘉稱拚連任總召向賴清德要債 喊告開嗆：其心可議北市死亡車禍！腳踏車慘遭水泥車捲車底 女騎士遭輾身亡中壢警匪追逐爆槍響！嫌犯拒檢衝撞 警連轟12槍仍在逃
不是普通盆栽! 寵物骨灰樹葬盆栽被偷 警調監視器逮嫌
南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導高雄有民眾放在大樓外牆下的盆栽，遭一名陌生人騎腳踏車順手牽羊，民眾焦急po網尋人，因為這盆盆栽不是普通的盆栽，而是寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽。警方調閱周遭監視器，很快就找到竊嫌，是一名八十歲的老先生，順利將盆栽物歸原主。寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽，竟遭人順手，飼主po網急尋人。（圖／飼主提供）穿著橘色外套的長輩，騎著腳踏車來到一棟大樓底下，在金爐旁邊停了下來，他把腳踏車停好，然後彎下腰拿走放在牆角的一盆盆栽，放在車頭前的籃子裏，然後慢慢的調頭，用牽的把車牽走。被偷的盆栽就是這盆左手香，它可不是普通盆栽，裏頭埋著一隻狗狗的骨灰。遭竊飼主：「因為捨不得啊牠陪伴我們16年了，就是讓牠個別火化帶回來，也是一種紀念牠的方式，10月中左右放到現在大概3個多月。」失竊地點位在高雄岡山，是一處國宅，失主表示，飼養了十六年的紅貴賓在去年十月過世，他們選擇樹葬，把骨灰放在盆栽裏，因為這個角落能曬得到太陽，才會放在這裏，每天都會來替它澆水，沒想到會被人偷走，兩個孩子都很傷心。警方得主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁。（圖／民視新聞）飼主孩子：「我很難過哥哥被偷走，陪我5年了我希望可以找到哥哥。」遭竊飼主：「監視器調出來是感覺，是一個長輩的背影，他很順手就整盆就抱走了，可能已經有觀察過了。」警方得知後，主動介入調查，調閱沿線監視器，找到竊嫌住家，是一位八十歲的老翁，不到一天的時間就順利找到盆栽，還給失主。壽天派出所副所長謝欣潔：「老翁稱誤以為是無主物，員警隨後順利起獲盆栽並發還原主。」小小盆栽可能不值什麼錢，卻極具紀念價值，無可取代。老翁路邊順手牽羊，雖然是微罪，警方仍依竊盜罪嫌送辦。原文出處：不是普通盆栽！ 寶貝寵物骨灰樹葬「被偷走」 警調監視器找回 更多民視新聞報導台中梧棲爆虐狗！拿鐵條狂K 動保處：安置黑狗、飼主列入禁止飼養動物黑名單米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人上陣「打臉1句」網挺翻為賺250元！男抓綠鬣蜥誤觸高壓電害4大企業停擺 超慘下場曝
北市光復南路大樓火災釀2死！罹難者身分曝光 他1原因外出躲死劫
台北市大安區光復南路一棟住宅大樓於1月31日晚間發生重大火警，造成一對情侶不幸喪命。火勢發生在12層樓鋼筋混凝土建築的10樓，消防人員接獲通報後迅速趕往現場灌救，約於晚間9時18分將火勢完全撲滅，所幸未波及其他住戶。
起火原因出爐！光復南路大樓惡火釀2死 警消初判電線打結走火
台北市大安區驚傳火警，昨天晚間8時許，光復南路一棟大樓10樓竄出火煙，住戶見狀立刻報案；警消獲報後趕抵現場，隨即佈水線進行灌救，火勢在30分鐘後順利撲滅，但警消搜索火場時發現，邱男及許女倒臥浴室，兩人皆無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治；1日火調人員與鑑識人員重回現場勘驗，初步研判是電線打結起火釀禍，與先前發現的卡式瓦斯爐並無關係。
三重行車糾紛！ 「被叭自摔」暴走 男持利器追情侶
新北市 / 綜合報導 新北市三重區昨(1)日深夜發生一起行車糾紛，龔姓男子騎在車道中間，到了路口想要右轉卻沒打方向燈，被許姓騎士按喇叭提醒後 剎 車不及自摔，沒想到男子一氣之下跑回家拿出利器跟鐵棍，並當街追趕許姓騎士與他的女朋友，甚至還動手砸車，嚇的周圍路人趕緊報警處理。警方獲報到場也立即將人帶返所，並在詢後依違反社維法及恐嚇罪，將人移送法辦。男子身穿雨衣手持利器，不斷指手畫腳向遠處叫囂，目擊民眾說：「趕快，趕快報警。」民眾見到長長一把利器，被男子拿在手中揮舞，嚇壞了趕緊報警，但員警到場後，男子仍不善罷甘休。龔姓男子VS.許姓騎士VS.員警說：「怎樣，不是很兇，對啊，幹什麼東西啊。」朝著許姓男子步步進逼，還不忘出口挑釁，全因為這件事。當事騎士女友說：「行車糾紛吧，但我們機車都沒有碰到，反正就是他騎車然後要右轉，完全沒有打方向燈，然後就差點撞到我男朋友。晚上11點左右有行車糾紛但沒碰撞到，他沒打方向燈差點擦撞我男友自摔」記者羅立安說：「事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子當時在路口摔車之後，心生不滿，馬上衝回家，拿了利器跟鐵棍出來要與許姓男子理論。」事發就在新北市三重區三和路四段上，龔姓男子在路口摔車後心生不滿，跑回家拿了利器跟鐵棍出來，要與許姓男子理論，行經路口時，騎在車道中間的龔姓男子，沒有打方向燈就突然右轉，讓許姓男子被嚇了一跳按了一聲喇叭示警，沒想到龔姓男子因此打滑摔車。當事騎士女友說：「他起來之後，他就很生氣他就一直對我們叫囂，罵三字經，什麼都有，超可怕，我們就很害怕直接往後跑。他那個還把我機車就推倒，推到馬路中間，然後拿酒瓶砸我機車。」龔姓男子VS.許姓男子VS.員警說：「怎樣，不是很兇(小聲一點啦)。」情緒激動還不斷提高音量，雙方隔空互嗆你一句我一句，像是把大批員警當成空氣。 三重分局慈福所所長俞明廷說：「犯嫌於變換車道時，遭後方機車騎士按鳴喇叭後不慎自摔，雙方遂發生口角糾紛。」據了解龔姓男子有傷害等等前科，警方當下也立即將他逮捕返所，詢後將依違反社維法，及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦。 原始連結