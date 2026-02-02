社會中心／綜合報導

農曆春節即將到來，警方大力掃蕩賭場！在新北市汐止，有德州撲克館以推廣之名，行賭博之實，另外，在樹林地區，也有鐵工廠暗夜裡燈火通明，但不是訂單暢旺，而是加班開賭場。

警方vs.賭客「不要動趴下不要動。」警方來到樹林一處鐵工廠，喝令賭客別跑，明明時間已經是深夜十一點多，依舊燈火通明，原來不是加班，而是一夥人就在工廠內聚賭，絲毫不怕被抓。警方vs.賭客「妳咧手抱頭站在旁邊，妳站在旁邊。」

農曆年前加大力道掃蕩! 新北警連破兩處賭場

警方破獲鐵工廠「賭場」 帶回十五名賭客（圖／民視新聞）

賭桌大喇喇就擺在工廠大門口，看準遠離住宅區，附近人煙稀少，鐵工廠負責人夫妻檔，大膽開起天九牌職業賭場，除了一樓提供打牌，二樓還備有卡拉OK，方便賭客休息歡唱。樹林分局偵查隊長田啓廷表示「賭法是以天九牌作為賭具，該址聚賭時將鐵門拉下，並設有監視器及把風人員，以過濾賭客身分並規避警方查緝。」

農曆年前加大力道掃蕩! 新北警連破兩處賭場

汐止一間德州撲克牌館 涉嫌非法賭博遭查獲（圖／民視新聞）

現場一共查扣賭資32萬，以及天九牌等賭具，包括吳姓夫妻兩人以及15名賭客，浩浩蕩蕩被帶回警局，而在新北市汐止，則有德州撲克牌館，合法掩護非法，直接開起賭場。小小空間擺了三張賭桌，去年九月才剛開幕，店家利用推廣德州撲克之名，非法賭博，警方帶回負責人、工作人員以及賭客共十人，現場查扣金額就高達三十萬，趁著農曆春節即將到來前，警方淨化治安，接連破獲賭場，想靠賭博賺錢，無奈還沒贏錢就先進了警局。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

