農曆年前募熱血 A、O型最缺
（記者陳金龍攝）
記者陳金龍∕台中報導
年關將近，血荒警報再度響起，今年春節連假長達9天，血荒壓力勢必再現。台中捐血中心18日舉辦捐血活動，在過年前至少儲備14天的血量，目前A型和O型最缺，存量偏低。
台中捐血中心主任林冠州表示，因為天氣的轉變，民眾身體會不舒服就不能捐；接近過年，大家忙過年，所以春節前1個月希望挹注血庫。
台灣血液基金會以「捐血傳愛．守護生命」為核心理念，號召民眾養成定期捐血的習慣，讓生命在關鍵時刻獲得延續。捐血中心說，目前A型和O型最缺，存量偏低，僅4至5天，離標準存量7天還有距離。今年春節假期長達9天，醫療用血需求不減，血液儲備更顯重要。為確保假期間醫療用血供應無虞，亟需社會各界及熱血捐血人的支持。
林冠州指出，去年開始血液被列為國安韌性的一環，平日的庫存量必須要從原本的7天拉高到10天，以應不時之需。希望在15日至2月15日的捐血月可以募到10到14天的存量，讓大家能安心過年。此外，生命之愛志工團隊也攜手嘉麗建設，連續4週、每週辦1場捐血活動，為年節前血庫提前備血，廣邀民眾挽袖捐血、守護生命。
包括國民黨的江啟臣、楊瓊瓔和民進黨的何欣純等3位台中市長擬參選人，議員賴義鍠、劉士州和地方里長都參加活動。現場也開來捐血車，歡迎民眾捐血，並邀多位民代參與，一起呼籲踴躍捐血。
