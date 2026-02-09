農曆年前台電中區施工處舉辦「捐血傳愛 守護生命」捐血活動

農曆春節連假長達九天，台電中區施工處秉持關懷社會、回饋公益的精神，繼去年9月辦理捐血活動後，今2月9日再次攜手臺灣血液基金會台中捐血中心，在中區施工處中山路大門口舉辦「捐血傳愛 守護生命」捐血活動，號召同仁及社區民眾挽袖捐血，以實際行動為血庫補充新血。(見圖)

活動由中區施工處主動發起，邀請同仁熱情參與。除台電員工踴躍響應外，豐原區田心里里長徐倍基亦主動號召里民一同共襄盛舉，展現企業與社區攜手行善的溫暖力量。活動當天，一早粉白相間的捐血車即停靠於施工處大門口，十分醒目，也吸引不少路過民眾加入捐血行列，為長期血荒問題注入一股暖流。

中區施工處吳世鴻處長表示，農曆春節連假長達九天，醫療用血需求不減，期盼在假期前多為血庫儲備血量，幫助更多需要幫助的人。在吳處長的號召下，同仁參與情形更加踴躍。

儘管活動當天寒意十足，但捐血熱情絲毫不減，本次捐血活動共募集66袋熱血，成果豐碩，歷年累計捐血成果已達999袋。「捐血傳愛 守護生命」不僅是一句口號，更是對生命的尊重與守護。台電中區施工處未來也將持續推動捐血公益活動，讓愛心不間斷地傳遞下去。