農曆年前報喜！SCFI運價連3紅 貨櫃三雄股價齊揚

華人農曆年前備貨潮提前開跑，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數續漲百點至1656.32點，漲幅6.66％，呈現連三紅，四大航線全面上揚。

最新一期運價，遠東到美西運價每40呎櫃（FEU）較前一期上漲196美元達2188美元，漲幅9.8%；遠東到美東運價每FEU 較前一期上漲187美元至3033美元，漲幅6.6%。

遠東到歐洲運價每20呎櫃（TEU）上漲157美元至1690美元，漲幅達10.2%；遠東到地中海運價每TEU 較前一期上漲310美元達3143美元，周漲幅10.9%。

業界表示，美國線受關稅影響，整體貨量承壓，從中國到美國的貨量減少，東南亞受惠轉單效應貨量大增。船公司也觀察，受惠於元旦後至春節期間，工廠集中出貨可望帶來短暫出貨小高峰。

另外貨櫃三雄26股價齊揚，長榮（2603）上漲1.32%，收至191元；陽明（2609）勁揚1.44%，收在56.1元；萬海（2615）走高1.39%，收報79.8元。

