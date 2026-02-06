農曆年前大掃除「鏡子怎麼丟？」環保局曝正確丟法

農曆年前，家家戶戶忙著大掃除，想趁機讓家中煥然一新，不過許多東西究竟是丟一般垃圾還是資源回收，也讓一票民眾傻傻搞不清楚，對此新北市環保局提醒，鏡子屬於不可回收的物品，大家千萬別弄錯了。

新北市環保局在臉書專頁「新北i環保」發文指出，鏡子因為有特殊塗層，所以不等於玻璃回收；丟棄時為了清潔隊員的安全，可先判斷鏡子的類型，並依規定處理，只要多一份包裝細心，就少一份受傷風險：

小型鏡子 ：屬不可燃垃圾，但因不可焚化，請用報紙或厚紙板妥善包好，交給循線回收車。

連身鏡：屬巨大垃圾，請先電話預約清運，切勿隨意丟棄路邊。

台南市環保局亦補充，強化玻璃、隔熱玻璃、鏡子、陶瓷等都不是一般玻璃瓶罐，不能回收，要丟一般垃圾；如果是魚缸、玻璃門窗等大型玻璃製品，可以事先聯絡清潔隊，安排專人回收，另外，廢日光燈管因為內含螢光粉，回收時須和一般玻璃容器分開處理。

台南市環保局提及，常有民眾將碎玻璃直接丟進塑膠袋裡，或是把玻璃瓶混在一般資源回收中，導致清潔人員在搬運時易割傷手或腳，不只危險，還讓回收作業變得更困難；正確的回收方式應先把瓶內的飲料、食物等內容物倒乾淨，拿掉瓶蓋、吸管，簡單沖洗一下瓶身，去除污垢；如玻璃已有破損，請用紙箱或報紙包好，並清楚標示「碎玻璃」或「破損玻璃」，提醒清潔人員小心搬運，最後再交給回收車或回收站即可。

根據《廢棄物清理法》規定，一般廢棄物回收、清除、處理之運輸、分類、貯存、排出、方法、設備及再利用，須符合中央主管機關的規定；違反規定者，則可處以新台幣1200元至6000元的罰鍰。

撰稿：吳怡萱



