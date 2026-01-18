農曆年前大掃除眉角多！順序錯恐「財氣掃出門」 專家曝開運秘訣

記者李鴻典／台北報導

再過一個月就要迎接農曆春節，家家戶戶準備展開年度除舊佈新工程。傳統習俗中，大掃除不僅是整理環境，還具有「掃除晦氣、迎接新年好運」的象徵意義。家事達人同時也是民俗專家的486先生特別提醒，大掃除若搞錯順序，不僅事倍功半，還可能把好運「掃出門」；建議民眾掌握「由上而下、由內而外」的原則，並善用現代科技工具，才能在年前輕鬆搞定繁重家務，為來年運勢加分。

486先生指出，許多人拿起工具就拚命掃，卻忽略了「氣場」的流動。正確的掃除邏輯應該是「先丟棄、後清理」，先將家中缺角的碗盤、壞掉的家電和過期雜物進行斷捨離，避免堆積陳年穢氣。在清潔順序上，應遵循「由上而下」的法則，先清理天花板、燈具、櫃頂的灰塵，最後再清理地面，以免灰塵二次汙染已清理好的區域。至於「由內而外」則是指由房間最深處往門口方向清掃，象徵將過往一年的霉氣與不如意通通「掃出家門」。



居家風水中有幾個重點區域攸關全家人的財運與健康，更是不能馬虎。486先生強調，玄關是大門進氣的通道，鞋櫃若雜亂發臭容易擋財路，建議先將破損的舊鞋清理丟棄、保持乾淨通風，並將空氣清淨機放在近玄關處。

廚房在風水中代表財庫，冰箱更是「聚寶盆」，過年前應檢視食物是否過期並將冰箱內部擦拭乾淨，再重新放入新鮮食材和醬料，象徵來年衣食無虞。浴室則容易聚陰，若水垢不清、接縫發霉、排水孔堵塞，容易影響家人健康運勢，建議趁著年前進行深層除霉清潔。



隨著科技進步，現代人的掃除習慣也逐漸改變，傳統掃把容易揚塵，反而可能讓過敏原散布在空氣中，不如選擇可兼顧吸拖的無線吸塵器或自動掃地機，不僅能大幅縮短打掃時間，部分帶有高溫蒸氣功能的款式還能同步提升衛生需求。年前時間寶貴，用對方法能省下更多時間並以「好氣場」迎接嶄新的一年。

