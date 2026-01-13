農曆年前完成新北市長提名！鄭麗文：提名後和黃國昌協商或比民調

記者陳思妤／台北報導

民進黨已經確定由立委蘇巧慧出戰2026新北市長選戰，而國民黨的潛在人選則包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，另民眾黨主席黃國昌也表態參戰。對於傳出國民黨將在2月14日選出黨內人選，國民黨主席鄭麗文今（13）日表示，希望在農曆年前完成提名作業，之後會啟動藍白協商機制，或透過民調等初選方式來共推人選。

鄭麗文今天上午赴蔣經國逝世38週年頭寮謁陵，她接受媒體聯訪時被問到，傳出2月14日會選出黨內的新北市長人選？目前可能的有劉和然、李四川，確定不走初選走協調嗎？

鄭麗文回應，中央跟地方黨部針對新北市長人選積極協調跟溝通，就她所知，目前為止都還算是非常順暢，也非常順利，可望透過內部協調產生人選，如果一切都很順利的話，「自然希望在農曆年前完成提名作業」。

至於是否會跟黃國昌協調？鄭麗文說，當然會，程序上就是先完成國民黨提名，民眾黨部分縣市也有先提名，兩黨都有提名人選後，就會啟動兩黨協商、協調機制，透過協商協調機制，或者是公開的類似初選機制如民調等過程，來完成藍白合作、共推人選。

媒體也追問，怎麼看《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨2026可能會大敗，5個執政縣市有掉棒危機，包括新北市、新竹縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣？鄭麗文表示，對2026是如履薄冰、戰戰兢兢，現在國民黨執政的成績跟版圖非常成功，不敢忘記民眾的期待跟支持，執政縣市交出亮眼成績單，所以當然希望能繼續執政，而長期民進黨執政的南部，也希望有所突破。

鄭麗文強調，有信心但是全力以赴、戰戰兢兢，各方不同民調、評估、預言、各類大師，一向是在所多有，距離年底投票還有近一年，現在預估還言之過早。她說，希望做好每一步，黨中央現在努力在做兩部分，一是黨內提名順利完成，第二是順利推動藍白合作，目前藍白合作非常順利跟順暢，包括推出未來帳戶的政策，所以目前是樂觀的。

