即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

朝野各政黨持續布局2026年地方選舉，民眾黨昨（24）日也宣布徵召不分區白委張啓楷，進一步挑戰2026年嘉義市長選舉，而張啓楷也喊話盼農曆年前完成藍白完成整合。對此，國民黨主席鄭麗文今（25）日承認，目前還在按照兩黨提名程序在走，國民黨也有自己提名辦法，現在則進行到國民黨內部協商的進程，等到國民黨人選也確定，就會馬上進入與民眾黨共同提名機制。





國民黨與民眾黨今日共同召開記者會，承諾將共同提案推動設立「台灣未來帳戶（TFA, Taiwan Future Account）」並透過台灣未來帳戶特別條例的方式成立「台灣未來帳戶」來解決少子化問題；記者向鄭麗文提問，民眾黨提名徵召張啓楷選嘉義市長後稱，像嘉義、宜蘭的藍白合能夠在農曆年前整合完畢，現在是否有具體時程？

廣告 廣告

對此，鄭麗文則回應，有關於提名有既定的時程，至於特別縣市目前還沒有確定的時間點，但都還在按照兩黨提名程序在走，國民黨也有自己提名辦法，現在則進行到國民黨內部協商的進程，等到國民黨人選也確定，就會馬上進入與民眾黨共同提名機制，「昨天也在國民黨中常會通過兩黨提名相關小組人選，因此一切都按照時程推動」。





原文出處：快新聞／農曆年前完成藍白合？鄭麗文認了「這一事」

更多民視新聞報導

藍白推未來帳戶特別條例 吳靜怡怒嗆「耶誕節的毒蘋果」

賴清德平安夜發聲！承諾「落實北捷攻擊撫卹」：台灣因愛更堅韌

綠選對會建議徵召參選基隆市長 童子瑋表態：積極爭取市民支持

