農曆年前將請辭拚新北市長？李四川罕見重話駁斥：沒有這回事

年底就是九合一選舉，其中新北市長部分，台北市副市長李四川被認為是代表國民黨參選的熱門人選。近期有消息傳出，李四川將在過年前請辭台北市副市長一職，專心投入選戰，李四川受訪時駁斥，「絕對沒有這個事」，讓我們好好過年吧！

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

台北市政府今（4）召開區段徵收及市地重劃委員會，審議輝達進駐北士科案地上權計畫書及權利金。李四川指出，T17、T18基地合併完成後需訂定權利金金額，權利金包含地價以及北市府與新壽合意解約所支付的金額，已經過地價評議委員會評估。他強調，目前權利金金額是秘密不能對外公開，今天審定的金額會交給業務單位與輝達議價。

李四川進一步說明，因為只有輝達一家，所以需要進行議價程序，若議價完成就會簽約，這是最後一個程序。他表示，如果假設議價是順利的，一定會在過年前、也就是14日之前與輝達正式簽約，完成輝達進駐北士科的最後一哩路。

輝達執行長黃仁勳。（資料照／中天新聞）

媒體問到，是否真會在農曆年前請辭台北市副市長一職？李四川回應，現階段最重要的工作，就是與輝達完成簽約，確定落腳在北士科，「那我們好好的過年吧，不必談這個事情，絕對沒有這個事」，形同否認外界傳聞。

民進黨立委王世堅。（圖／中天新聞）

另外，民進黨立委王世堅今日陪同民進黨台北市議員參選人領表登記，在接受媒體聯訪時被問到怎麼看李四川一事？王世堅表示，李四川是優秀的事務官，若要參選應盡早請辭投入，才能有充分時間了解新北市選情，「對大家都好」。

