農曆年前居家清潔員供不應求！ 時薪喊到1000元

隨著農曆新年的臨近，許多家庭開始準備年終大掃除，居家清潔的需求顯著增加。根據媒合平台「找師傅」的統計，清潔服務的時薪最高可達每小時1000元，且需求在過去幾年持續上升。民眾不僅提早安排清潔與搬家回收，還更加重視防疫與消毒作業。

隨著農曆新年的臨近，許多家庭開始準備年終大掃除，居家清潔的需求顯著增加。（示意圖／pexels）

「找師傅」指出，清潔需求通常在農曆年前的兩個月開始顯著增加，並且預約時間逐年提前。最受歡迎的服務類型包括居家清潔、搬家及大型回收，以及除蟲和消毒等服務。尤其是防疫與消毒服務的需求較去年增長約30%，顯示出民眾對居住環境與健康的高度重視。

居家清潔的平日行情約在每小時400至800元，隨著年節的臨近，價格可能上調至每小時500至1000元以上。（示意圖／pexels）

在價格方面，居家清潔的平日行情約在每小時400至800元，隨著年節的臨近，價格可能上調至每小時500至1000元以上。若需進行深度清潔，例如浴室水垢或廚房油垢，費用則可能再上調20%至50%。

隨著清潔旺季的到來，整體費用平均漲幅約在10%至15%。業者建議，若希望在年前完成大掃除，應及早預約。此外，像是冷氣清洗、床墊除蟎等特殊服務通常不包含在一般的大掃除標準服務中。

