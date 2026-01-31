農曆年前急入院手術！8點檔女星公開病床照 「關鍵病因」曝光了

記者蔡維歆／台北報導

勇兔入院動手術。（圖／資料照）

勇兔近來八點檔演出約150集，雖有百萬酬勞入袋，卻不慎傷了第5、6節頸椎，因壓迫到神經造成手麻不舉，醫生建議趕緊動刀。如今她在社群限時動態貼出穿病服、戴頸圈的自拍照，手背上還寫著「C56」三個大字，原來這是醫生為了手術標記的手術位置。

勇兔比YA報平安。（圖／翻攝自臉書）

勇兔貼出手比YA的照片報平安，發文解釋因為去年工作太拚，導致出現「頸椎突出」的狀況，為了不影響接下來的工作，她特別挑在農曆年前的空檔，把「休息日」變成「維修日」，趕緊動手術一勞永逸，談及恢復狀況，她說：「目前一切安好，感謝關心。」還附上2個雙手合十的表情貼圖。

廣告 廣告

而勇兔分手張書偉後，感情狀態備受關注，先前她出席殺青酒也透露自己目前沒有對象，同時感嘆交友圈狹小，身邊朋友圈多半結婚生子，加上自己年紀漸長，反而覺得談戀愛變得困難，「我覺得我自己很龜毛，如果對方也很龜毛，變得很像找一個麻煩給自己，我覺得太麻煩了」，但她強調並不排斥圈內人。

更多三立新聞網報導

「家人」罹淋巴癌宣布停更！YTR老高震撼回歸 新片「不露臉」上架了

李多慧突飆台語「哩洗勒靠」開罵！意外扯出蔣萬安 真相曝光網傻眼

才偷吃富婆一周「啪啪2次」！逃兵男星再傳違法拿藥 關鍵錄音檔流出

親姊欠繳健保費！金泰希送的「30億68坪豪宅」慘遭查封 公司急發聲

