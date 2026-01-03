農曆年前拿不到免死金牌？台美關稅談判「卡關理由」曝光

台美關稅談判結果受到各界關切，經濟部長龔明鑫認為，美國近期亦積極與其他國家達成協議，可能要與其他國家談判結果一併公布，台灣要「等一下」。另外，針對2026年經濟成長率，龔明鑫看好AI發展趨勢，認同主計總處預估的3.54％只是「地板」，有機會優於此預期。

針對2026年經濟成長率，龔明鑫看好AI發展趨勢，認同主計總處預估的3.54％只是「地板」，有機會優於此預期。（圖/資料照）

龔明鑫2日於經濟部業務會報會前受訪時指出，台美關稅談判現在已有大致都有共識，等待召開最終的總結會議；不過，他指出，觀察近期新聞，美國也非常積極和其他國家陸續達成協議，龔明鑫猜想，美方或許要和其他國家的協議結果一併公布，因此台灣可能要再稍微等一下。至於是否在農曆年前會公布，龔明鑫則沒有正面回答。

廣告 廣告

2026年台股指數首個交易日續創新高，龔明鑫指出，主計總處預估今年經濟成長率約3.54%，而他認為，由於AI發展趨勢還是非常強勁，亦可看到國際間對半導體的需求，因此實際表現有機會優於3.54%。不過，他也坦言，對於其他傳統產業來說，挑戰仍然存在，也因此經濟部以特別條例和特別預算提供措施，陸陸續續已有逾2,600件申請，希望今年除了電子業好，傳產也能透過經濟部協助獲得幫助。

龔明鑫進一步指出，傳產的難關主要源於中國大陸國內不景氣，許多產品拋售到國際市場、以低價傾銷；他表示，在美國市場不好的情況下，中國大陸對美貿易順差仍可高達一兆美元，很難想像其他國家能承受多久這樣的情形，也無法期待中國大陸這樣的情況要多久才能有所改善，因此台灣仍需要自己的做法。龔明鑫表示，特別預算執行到2027年，希望用這兩年的時間，試著讓傳統產業變體質，不要跟中國大陸同質產品拚價格，而是要做出差異性的產品，或是用數位轉型使效率提升，或著耕耘特別的市場等，以擺脫和中國大陸在紅海上的競爭。（工商時報黃有容報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

【延伸閱讀】

無薪假微增7家、253人 「這產業」重災區

手機嗶進北捷 iPhone也可以！「乘車碼」如何使用？哪些平台、銀行支援？優惠內容一次看

鋼構雙雄訂單滿手 馬年成長可期

延伸閱讀

還沒冷完！今年首波寒流恐下週報到 急凍4天跌破10度

2兵怨長官跨年放假「自己留守」 曬國軍內部畫面全網炸鍋

北市市民大道地下變電箱冒煙 煙霧彌漫幸無人傷