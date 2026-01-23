農曆年前搶鮮吃 員林蜜棗在林厝開放民眾採果

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】隨著農曆春節腳步逼近，新春應景的水果禮盒陸續上市，其中以南部產區盛產的蜜棗最受市場青睞。不過在彰化縣員林市，也有一處深受在地人津津樂道的蜜棗園，於年前宣布開放園區，讓民眾親自入園採摘，成為搶先品嚐當季鮮果的熱門景點。

當台灣水果邁入新春之際，在員林知名的「蜜棗在林厝」正式開放入園採果。（圖／記者周厚賢攝）

這座蜜棗園由園長陳勝華精心經營，園內蜜棗已進入成熟、採收期，特別開放民眾自行採果。陳勝華表示，園區蜜棗採取「積極有機」方式栽培，十多年前他毅然放棄原本的芭樂種植，轉而投入中高級蜜棗栽培，歷經轉作初期的嚴苛挑戰，仍憑藉對栽種技術的堅持，以及產銷班提供的專業協助，成功在約兩分多地的園區內種植數百棵蜜棗樹。

入園採果的民眾面對顆顆碩大的果實，接忍不住自拍成美圖。（圖／記者周厚賢攝）

陳勝華指出，每年元旦過後便是蜜棗上市的時節，新鮮採收的果實不僅吸引老顧客回流，也讓不少民眾慕名而來，園區內常出現熱鬧的採果景象。年年過年前都會前來採摘的老顧客表示，陳勝華園長栽種的蜜棗果實碩大、口感清甜，價格也相當親民，親手採摘更能感受豐收的喜悅，因此每年都會全家出動，將新鮮蜜棗帶回與親友分享。鄰近居民也笑稱，陳勝華園長的蜜棗在地方上相當有名，每逢開放採摘季節，總能看見來自各地的民眾前來，讓鄰里同感榮耀。園長也不時分享自家果實，讓鄰居直呼有這樣的好厝邊相當自豪，並熱情邀請大家前來「蜜棗在林厝」，現場品嚐最新鮮、最香甜的蜜棗滋味。