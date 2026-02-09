農曆年前星象大變！專家揭「3星象警訊」：返鄉、感情、財運全影響

實習記者藍子瑄／台北報導

農曆年前天象出現轉折，專家提醒近期能量變化，返鄉出行與人際互動需多留意。（示意圖／PIXABAY）

農曆春節將至，準備迎接馬年之際，星象卻出現關鍵變化。星座專家唐綺陽指出，近期多顆行星接連移位，象徵能量轉折，不只影響情緒、人際互動，也牽動未來2年的成長方向，甚至對春節返鄉出行與溝通順暢度帶來考驗。

感性能量升溫 秘密、未解真相浮上檯面

唐綺陽表示，水星已進入雙魚座，且將一路停留至 4 月中旬。這段期間，除了雙魚座容易受到關注，與藝術、影像、酒精、睡眠、成癮、身心靈等話題，也會頻繁出現在大眾視野。

她也指出，涉及秘密、隱情或未解事件的討論，容易再度浮上檯面。近期電影《世紀血案》的爭議，引發外界對林宅血案受難者與未解真相的關注，正是水星進雙魚後，集體意識轉向感性與隱晦層面的展現。

溝通別只聽字面 「感覺」更容易被放大

唐綺陽提醒，水星位於雙魚時，感性往往凌駕理性，溝通時人們更在意「感受到什麼」。言語背後的情緒、態度，比內容本身更容易被記住，也因此更容易產生誤解。

金星進雙魚 低調反成保護色

她進一步提到，金星將於 2 月 10 日進入雙魚座，美感與情感能量提升，大眾更渴望休息、放空，或投入慈善與身心靈探索，也更在意外在形象與生活質感。

在情感上，則容易出現低調、內斂的互動，暗戀或不公開的關係較為常見，不少人把想法放在心裡，認為「不被注意反而更安全」。

水星停滯橫跨農曆年 交通、溝通需留意

唐綺陽也提醒，水星將進入停滯狀態，影響橫跨整個農曆年。這段期間，容易出現舊事重提、老朋友再度聯絡的情況，也可能伴隨交通延誤、3C 異常、訊息誤傳，或忘東忘西、出門又折返等小狀況。

由於春節期間返鄉、走春、訪友移動頻繁，她建議民眾行前多加檢查，行程重複確認，以降低突發狀況發生的機率。

