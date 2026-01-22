農曆年前普發大紅包 嘉市完成現金點交「這兩天」開始發放

嘉義市長黃敏惠22日完成約15.8億元現金點交，將於24日起普發嘉義市民每人6000元現金。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市政府將於24日（週六）、25日（週日）連續兩天，加碼普發每位市民6,000元現金以及65歲以上長輩每人1,000元春節禮金。市長黃敏惠今（22）日前往金融機構點交約15.8億元現鈔，確保發放作業安全無虞，並慰問工作人員辛勞。

嘉義市政府指出，本次普發現金共分三階段進行。第一階段為1月24日、25日在指定處所發放，全市共設有136處發放所，市民可依通知單，攜帶身分證與印章，前往指定發放所領取。

工作人員辛勞清點現金，將於24日起一連2天，在全市136處發放所開始發放，讓民眾領取農曆年前大紅包。（圖：嘉義市政府提供）

第一階段沒領的民眾，可於第二階段補領，也就是在1月30日、1月31日及2月6日、2月7日，上午9時至中午12時、下午2時至5時，至聯合里辦公處領取；若仍無法親領，第三階段可申請匯款，最晚將於4月30日前撥入帳戶，逾期未領視同放棄。

嘉義市長黃敏惠表示，面對去年丹娜絲颱風以及國際關稅政策對產業與民生帶來的衝擊，市府在團隊合作與議會支持下，秉持不舉債、不排擠既有預算的原則，運用歲計盈餘加碼普發現金。嘉義市已連續15年未舉債，公共債務連續7年維持零負債，市府是以審慎態度，將這筆資源安全、確實送到每位市民手中。（龐清廉報導）