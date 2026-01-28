農曆年前最後一波！桃園分署拍賣會2/3登場 「韓虎嘯」商標再開放搶標

「韓虎嘯」餐飲集團系列商標。圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署將於2月3日舉辦農曆年前最後一場聯合拍賣會。此次拍賣標的多元豐富，除有自用小貨車、具投資潛力之金店面、4房打通之大坪數建物及土地等不動產，另有「韓虎嘯」餐飲集團系列商標等精選物件，桃園分署歡迎民眾踴躍參與。

桃園區中正路空屋。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，聯合拍賣會當日上午10時在桃園市桃園區富國路100號熱鬧登場，現場拍賣1部2015年出廠、排氣量2998c.c的白色中華小貨車，此次拍賣為再行拍賣，想在過年前添購車輛的民眾，敬請把握機會，親臨現場參與競標。

小貨車開放拍賣。圖：桃園分署提供

拍賣會當日下午2時30分起，在桃園分署拍賣室（桃園區復興路186號13樓）進行不動產拍賣，其中最受矚目的拍賣標的為桃園地方檢察署囑託拍賣之中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的店面式建物，該建物臨近國道交流道，交通便利，為置產首選，此次已為第三次拍賣，價格非常實惠，是入手的好時機。另有桃園區中正路「21世紀大廈」5樓之4房打通大坪數建物，近觀光夜市，具備投資潛力，有興趣的民眾可以把握機會。此外，尚有位於蘆竹區、觀音區、龜山區、楊梅區、新屋區等多筆土地於同日進行拍賣。桃園分署不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有興趣的民眾可至桃園分署官網「拍賣公告」專區瞭解各個不動產拍賣物件的詳細狀況。

拍賣會當日自下午3時30分起，在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣程序，拍賣「韓虎嘯」餐飲集團系列商標，該餐飲集團因經營不善，積欠勞健保費等達783萬餘元未繳納，桃園分署依法查封該集團之商標共21個，並拍賣之，此次為再行拍賣，誠摯歡迎各界人士到場搶標。

桃園分署於每月第一周的星期二下午3時，定期舉辦「123聯合拍賣」活動，提供多樣化的動產及不動產標的，更多拍賣詳情，歡迎至桃園分署官網查詢。參與桃園分署舉辦的拍賣活動，不僅有機會買到物超所值的標的，更是支持政府打擊不法行為、實現社會公平正義的具體行動。同時，桃園分署也再次提醒社會大眾提高警覺，慎防詐騙，切勿輕信來路不明的電話或訊息，如有疑問應主動查證，共同守護個人財產與社會安全，營造安心和諧的生活環境。

