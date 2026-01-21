農曆年前現場徵才 竹北就業中心23日於中興里集會所辦理

農曆年前現場徵才，竹北就業中心廿三日於中興里集會所辦理，薪資最高十萬元。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

為協助待業與轉職民眾在農曆年前找個好工作及年後轉職搶先佈局，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署廿三日下午一點卅分至四點，在竹北市中興里集會所舉辦「二０二六年新竹地區現場徵才活動」，歡迎民眾踴躍參加。

竹北就業中心表示，此次邀請科技業、製造業、零售業、餐飲服務業等共計27家知名廠商，提供高達一千四百九十個優質職缺，不少企業招募主管及儲備幹部人才，歡迎有求職、轉職或是想在年前尋找全新職涯機遇的朋友踴躍參加。

廣告 廣告

竹北就業中心主任陳玉秋表示，本場活動台灣矽科宏晟招募研發工程師職缺，薪資上看十萬，為全場最高，欣興電子釋出智慧製造系統開發工程師及IIS系統網路工程師均上看八萬元，此外，旗下經營多元品牌的漢來美食亦開出主任、領班等管理職缺，歡迎具備相關經驗、期望職涯進階者踴躍應徵；本次也有不限經驗、可培訓等多元職缺選擇，不論是追求高薪的技術專業人才，或是社會新鮮人與二度就業民眾，皆能在此次活動中找到理想工作。

桃竹苗分署表示，年後向來是求職與轉職旺季，建議求職者事先準備好履歷，鎖定有興趣的職缺，把握現場面試機會。活動現場亦提供一對一職涯諮詢與履歷健檢服務，協助民眾強化職場競爭力、精準展現個人優勢。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站查詢，為新年度職涯佈局最完美的起跑線。

此外，勞動部今年修正「青年職得好評計畫」規定，除協助長期待業的青年，更擴大適用到待業期間有從事部分工時工作的青年，只要至台灣就業通網站加入會員及登錄履歷資料、完成線上職涯測評，備妥申請書、國民身分證、畢（肄）業證書等文件，至桃竹苗分署各就業中心提出申請，中心將安排專業職涯諮詢師提供一對一的深度就業諮詢。