農曆年前痛失父親！林葉亭失智父逝世一週年…她深夜淚悼亡父

藝人林葉亭85歲失智父林葉增去年1月16日離家失聯，走失11天後，於同月26日在至善路一處私人土地的水池尋獲冰冷遺體，噩耗令人痛心不捨。距離父親離世1週年，林葉亭今（18）日凌晨在臉書PO出一段爸爸散步、揮手的影片，心碎悼念已故父親。

林葉亭父親離世已一週年。（圖／翻攝自林葉亭臉書）

影片中，林葉亭的父親身穿暗紅色外套，頭戴帽子，親切舉手打招呼、漫步在街道，林葉亭將這段思念亡父的影片配上洪佩瑜演唱的歌曲〈再見的時候〉，發文寫下：「今天是爸爸離開的一週年，我這樣想念你～已經是靈魂最深的陪伴了。不用說什麼，也不用特別做什麼，今天，好好想你就夠了。」道出內心對爸爸最深沉的思念。

林葉亭父親生前身影曝光。（圖／翻攝自林葉亭臉書）

父親離世後，林葉亭曾透過節目《震震有詞》表達思念，她回憶，2018年父親開始出現疑似失智症症狀，為避免父親拒診，林葉亭以健康檢查為由帶父親就醫，最終確診為失智症。為了防止爸爸走失，家中特別購置追蹤器，沒想到農曆年前父親悄悄外出，失蹤11天後在覆蓋水草的池塘找到，「我第一個看到爸爸，那一刻撕心裂肺，我還跪在地上跟爸爸說是女兒沒有把您照顧好，才讓您找不到回家的路。」

